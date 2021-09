Covid: scendono ancora i nuovi casi, ma 4 morti nel savonese - IVG.it

Liguria. Sono 73 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 2.698 tamponi molecolari e 5.833 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione.

Ancora in discesa il numero dei ricoverati, 67 in tutta la Liguria (di cui 7 in terapia intensiva), 3 in meno rispetto a ieri. Si registrano però 4 morti, tutti all’ospedale di SavoNa: si tratta di un uomo di 66 anni una donna e un uomo di 91 e un altra donna di 89 anni.

In isolamento domiciliare 1.058 persone (20 in più).

Sono 2.325 gli attualmente positivi in Liguria (11 in meno con 80 nuovi guariti). Dei nuovi casi 29 sono in provincia di Genova, 3 nel Savonese, 27 nello Spezzino, 13 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.432 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 4316 vaccini. Sono state utilizzate 2.129.417 dosi su 2.468.894 consegnate, l’86%. In Liguria sono state immunizzate 861.590 persone con Pfizer e Moderna e 143.614 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 303 (12 meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 20 (2 più di ieri). Due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 376 (-34).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 313.348 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 688 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 152.564. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.962 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.594 persone.