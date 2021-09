Covid nel savonese: 23 nuovi casi, una persona in più ricoverata in ospedale - IVG.it

In tutta la regione, la percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell’88%. Sono state immunizzate in tutto 1.669.170 persone con vaccini Pfizer e Moderna, 142.628 con AstraZeneca e Johnson.

Leggermente in aumento il dato sui ricoveri in ospedale , 80 in tutta la Liguria (+2 rispetto a ieri) di cui 8 in terapia intensiva. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi correlati. Sono 1.992 – 8 più di ieri – le persone in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio, la provincia che oggi conta maggior numero di nuovi positivi è Genova , con 41 nuovi casi in Asl3 e 10 in Asl4, seguono Savona con 23 casi , La Spezia (+19) e Imperia (+16). Non ci sono casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 341 (-13 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 21 (+1), di cui due in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 211, 13 in più rispetto a ieri.

VACCINI NEL SAVONESE – Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 296.096 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 79 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 143.080. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.879 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.513 persone.