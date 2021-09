Covid, in Liguria altri 134 nuovi casi: ospedalizzati e positivi in calo - IVG.it

Liguria. Ammontano a 134 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.729 tamponi molecolari e 4.132 test rapidi antigenici. È quello che emerge dall’ultimo bollettino quotidiano emesso dalla Regione.

Migliora ancora la situazione negli ospedali con 4 ricoverati in meno e si registra un nuovo decesso, un 72enne morto all’ospedale di Sanremo il 7 settembre.

Sono 77 in tutta la Liguria i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. In tutto sono 2.939 i positivi attuali in tutta la regione (15 in meno con 148 nuovi guariti) di cui 1.386 in provincia di Genova. Dei nuovi positivi 67 sono in provincia di Genova, 24 nell’Imperiese, 11 nel Savonese e 32 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 1.671 persone di cui 659 in Asl 3 e 121 in Asl 4. Il bilancio delle vittime sale a 4.389 da inizio emergenza.

Nelle ultime ore sono stati somministrati 6.984 dosi si vaccini Pfizer e Moderna e 47 di Astrazeneca/Johnson. In Liguria è stato utilizzato l’88% delle dosi consegnate, cioè 2.044.179 su 2.333.798. Sono state immunizzate 811.901 persone con vaccini a mRna, 142.874 con vaccini a vettore virale.

A casa sono seguiti 1762 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 323. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 19. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 234.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 300.387 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 824 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 146.062. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.912 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 7 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.546 persone.