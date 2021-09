Covid, in Liguria 69 nuovi casi: scendono gli ospedalizzati ma ancora 2 decessi - IVG.it

Liguria. Sono 69 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.874 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.157 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Secondo i dati, la situazione negli ospedali migliora – sono 8 le persone che sono tornate a casa nelle ultime 24 ore – ma si contano due decessi.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, la provincia genovese conta più casi (31: 29 in Asl3 e 2 in Asl4), seguono Savona con 19 nuovi positivi, La Spezia (10) e Imperia (9). Nessun caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. I positivi attuali in Liguria sono così 2.336 (60 in meno di ieri, con 127 nuovi guariti).

Purtroppo il bollettino odierno registra due decessi: si tratta di un uomo e una donna rispettivamente di 91 e 80 anni, uno è deceduto all’ospedale di Sanremo, l’altro al Galliera di Genova.

E’ contenuto il ritmo delle vaccinazioni con 4.779 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Sono 2.124.731 le dosi utilizzate su 2.468.895 consegnate, l’86%. Hanno completato il ciclo vaccinale 859.440 persone con Pfizer o Moderna, 143.607 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 315 (11 meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 18 (3 meno di ieri). Un paziente è ricoverato in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 412 (+7).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 312.541 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 618 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 152.218. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.961 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 2 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.593 persone