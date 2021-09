Covid, in Liguria 137 nuovi casi: somministrate oltre 2mln di dosi - IVG.it

Liguria. Sono 137 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.029 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.334 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

In Asl2 ci sono 11 nuovi casi di positività. In Asl1 sono stati individuati altri 39 casi. Altri 41 sono stati rilevati in Asl3, mentre in Asl4 sono stati riscontrati altri 7 casi. In Asl5 sono stati individuati 31 nuovi casi. Altri 7 casi di positività riguardano persone non residenti in Liguria.

In totale sono 3.117 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 41 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 109.942 e cioè 137 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 1.550.036 tamponi molecolari e cioè 4.029 più di ieri. I tamponi processati con test antigenico rapido dal 14 gennaio ad oggi sono 571.271 e cioè 4.334 più di ieri.

Alle 16 di oggi, lunedì 30 agosto, sono stati consegnati 2.241.459 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 2.000.325 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 89 per cento. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 1.647.612 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 7.693 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 783.774. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 352.713 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 398 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 141.821 persone.

Sono 84 le persone ricoverate in ospedale (sono 3 meno di ieri) e sono 9 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.828 e cioè 18 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 102.439 e cioè 177 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.597. I deceduti sono 4.386e cioè uno più di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 342. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 21 e cioè una più di ieri. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 190.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 293.090 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.254 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 141.122. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.762 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 33 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.396 persone.