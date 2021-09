Covid, in Liguria 107 nuovi positivi: nelle ultime 24 ore eseguiti meno di 7.300 vaccini - IVG.it

Liguria. Ammonta a 107 il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.543 tamponi molecolari e 5.016 test rapidi antigenici. È quello che emerge dall’ultimo bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Migliora la situazione negli ospedali con 2 ricoverati in meno e si registra un nuovo decesso, un 60enne morto all’ospedale Galliera il 4 settembre.

Sono 81 in tutta la Liguria i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. A Genova se ne contano 12 al San Martino di cui 3 in terapia intensiva, 17 al Galliera di cui 1 in terapia intensiva, 2 al Gaslini. A Sestri Levante 6 ricoverati. In isolamento domiciliare 1.776 persone (149 in meno).

In tutto sono 2.954 i positivi attuali in tutta la regione (81 in meno con 187 nuovi guariti) di cui 1.387 in provincia di Genova. Dei nuovi positivi 31 sono in provincia di Genova, 31 nell’Imperiese, 15 nel Savonese e 14 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 1.674 persone di cui 665 in Asl 3 e 110 in Asl 4. Il bilancio delle vittime sale a 4.388 da inizio emergenza.

Nelle ultime ore sono stati eseguiti 7.296 vaccini (7.201 Pfizer e Moderna). In Liguria è stato utilizzato l’89% delle dosi consegnate, cioè 2.036.288 su 2.291.894. Sono state immunizzate 806.726 persone con vaccini a mRna, 142.819 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 325 (-14 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono 23 (-1), di cui due in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 246, 22 in meno rispetto a ieri.

VACCINI NEL SAVONESE – Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 298.980 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.615 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 145.147. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.904 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 16 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.539 persone.