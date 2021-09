Covid, cluster all'ospedale San Paolo di Savona: salgono a 8 i positivi - IVG.it

Savona. Dopo i riscontri di positività al Covid dei giorni scorsi all’ospedale San Paolo di Savona proseguono le attività di sanificazione straordinaria delle aree di degenza in Medicina, lo screening e sorveglianza di tutti i pazienti e del personale afferente al reparto, oltre alle indagini epidemiologiche finalizzate al contact tracing.

Attualmente le indagini hanno portato all’identificazioni di un totale di 7 pazienti positivi a fronte di 48 tamponi effettuati; come già comunicato ieri risulta un operatore positivo, a fronte di 19 tamponi effettuati.

Sono in programma ulteriori esami e test clinici per capire la reale portata del cluster ospedaliero, che porterà ad un aumento dei casi positivi complessivi nel savonese.

Tutti i positivi riscontrati sono asintomatici o paucisintomatici.

Proseguono in via precauzionale le procedure per il contenimento dell’infezione quali il blocco di nuovi ricoveri presso la struttura di degenza di Medicina, e la sospensione temporanea delle visite dei parenti.

Sui campioni risultati positivi sono sempre in corso le analisi di tipizzazione volte a determinare l’eventuale presenza di varianti.