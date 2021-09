Covid, allerta meteo manda in tilt il sistema informatico: solo 3 i nuovi casi in tutta la Liguria - IVG.it

Liguria. Sono 3 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 944 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.206 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino odierno inviato dalla Regione.

A causa dell’allerta meteo che ha colpito la Liguria nella giornata di ieri, tuttavia, dalla Regione informano che si sono verificati dei problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa. Le problematiche sono in corso di risoluzione e, al più presto, dovrebbe essere ripristinato il servizio informatico che consente la completa ricezione dei dati da parte di Alisa e la conseguente trasmissione al Ministero. I dati riferiti alle vaccinazioni e alle ospedalizzazioni sono invece stati trasmessi correttamente.

Dai numeri trasmessi i nuovi contagi si sono registrati a Genova, 3 in Asl3, e ad Imperia, 1 in Asl1. Savona e La Spezia rimangono senza nuovi casi.

Le ospedalizzazioni anche oggi sono in calo: sono 62 le persone ricoverate in tutta la Liguria (-2 rispetto a ieri), 8 in terapia intensiva. Scende anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 1.036 (-23 rispetto a ieri). Nessun decesso registrato nelle ultime 24h. I nuovi guariti sono 18. In sorveglianza attiva 1.396 persone.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 3.487 vaccini. Sono state utilizzate 2.133.725 dosi su 2.468.890 consegnate, l’86%. In Liguria sono state immunizzate 863.656 persone con Pfizer e Moderna e 143.645 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 285 (1 meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale restano 20. Due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 357 (24 in meno di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 314.158 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 671 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 152.945. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.962 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.594 persone.