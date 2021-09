Covid a bordo di una nave mercantile sbarcata al porto di Savona: è in quarantena - IVG.it

Savona. Nave in quarantena al porto di Savona. L’imbarcazione arrivata ieri nella città delle Torri è stata subito sottoposta alle procedure di sicurezza anti Covid dalla Sanità Marittima, in modo da evitare qualsiasi contatto con i lavoratori portuali.

Si tratta di una nave mercantile, la SFL Weser, proveniente da Cipro. Al momento dell’arrivo in porto, il capitano ha avvertito le autorità che alcuni membri dell’equipaggio presentavano uno stato febbrile. È così subito scattato il protocollo, la nave è stata spostata in una zona lontana per evitare interazioni e tutto l’equipaggio sottoposto a tamponi rapidi, alcuni dei quali sono risultati positivi. Ora si attende l’esito di quelli molecolari.

“Il rischio del contagio è solo a bordo e non all’esterno – rassicura dalla Guardia Costiera di Savona – Sono state subito messe in atto tutte le procedure per evitare che si verificasse qualsiasi contatto con gli addetti o i lavoratori portuali. Ancora non è possibile fornire dei dati ufficiali sul numero di positivi, in quanto si sta procedendo con i tamponi e siamo in attesa dell’esito di quelli già effettuati”.