Covid, 98 nuovi positivi: ospedalizzati sopra quota 100 - IVG.it

Liguria. Sono 98 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3579 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5100 tamponi antigenici rapidi, un numero molto alto anche rispetto agli ultimi giorni legato probabilmente all’entrata in vigore delle norme sull’obbligo del green pass in determinati ambiti, specialmente quello scolastico.

Dei nuovi casi registrati, 41 sono riferiti alla provincia di Genova (29 alla Asl 3 e 12 alla Asl 4), 19 alla Asl 2 savonese, 22 all’Asl 1 imperiese e 16 all’Asl 5 spezzina. Non ci sono casi non riconducibili a una residenza in Liguria. Al momento quindi i casi “attivi” di coronavirus in Liguria sono 2744, di cui 1329 in provincia di Genova e 351 in provincia di Savona.

Nel bollettino di oggi si registra purtroppo un decesso legato al Covid, quello di un uomo di 93 anni morto l’11 settembre all’ospedale Galliera di Genova.

Negli ospedali i posti letto Covid occupati sono 101 di cui 8 in terapia intensiva: si tratta di un andamento sostanzialmente stabile anche se in costante crescita rispetto alle settimane passate.

A casa sono seguiti 1595 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi: si tratta di 125 persone meno di ieri. Sono 1426 i liguri in “sorveglianza attiva” perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti sono 164.

In Liguria la campagna vaccinale sono state somministrate fino a oggi 2074796 dosi in totale, che equivale quindi al numero di liguri almeno parzialmente coperti. Nelle ultime ore poche vaccinazioni: 5791 con Pfizer/Moderna e 29 Astrazeneca. Il sistema regionale ha somministrato l’87% delle dosi a disposizione.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 351. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 23. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 262.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 304351 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 897 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 148522. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50941 dosi. Nelle ultime 24 ore 5 somministrazioni. Hanno ricevuto la seconda dose 20.577 persone.