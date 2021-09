Covid: 79 nuovi positivi, scendono i positivi e i ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 79 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.617 tamponi molecolari e 4.182 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione.

Ancora in calo gli ospedalizzati e nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, oggi in Liguria si contano 78 ricoverati (tre in meno rispetto a ieri) di cui 4 in terapia intensiva. A Genova ci sono 14 ricoverati al San Martino e 18 al Galliera. Il Gaslini è tornato Covid free con 2 dimissioni nell’ultima giornata. A Sestri Levante i ricoverati sono 3. In isolamento domiciliare 1.135 persone in Liguria (104 in meno).

I positivi attuali in Liguria sono 2.401 (40 in meno con 119 nuovi guariti) di cui 1.187 in provincia di Genova. I nuovi contagiati sono perlopiù in provincia di Genova (36), seguita da Savona (20), La Spezia (11) e Imperia (10). Altri 2 non sono riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Resta relativamente basso il ritmo delle vaccinazioni con 5.416 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Sono 2.114.234 le dosi utilizzate su 2.434.925 consegnate, l’87%. Hanno completato il ciclo vaccinale 853.838 persone con Pfizer o Moderna, 143.485 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 326. Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 25. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 357.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 310.853 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 925 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 151.437. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.959 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 3 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.953 persone