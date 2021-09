Covid: 159 nuovi positivi, in calo gli ospedalizzati - IVG.it

Genova. Sono 159 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.301 tamponi molecolari e 3.959 test antigenici rapidi nell’ultima giornata. Emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria. Scendono ulteriormente, anche se di poco, i ricoveri in ospedale, 80 in tutta la Liguria (2 in meno) di cui 10 in terapia intensiva. Anche oggi si conta un decesso (un 93enne al Galliera) per un totale di 4.387 vittime da inizio emergenza.

Dei nuovi casi registrati, 64 sono riferiti alla provincia di Genova (58 alla Asl 3 e 6 alla Asl 4), 28 alla Asl 2 savonese, 36 all’Asl 1 imperiese e 30 all’Asl 5 spezzina. E’ uno il caso non riconducibile a una residenza in Liguria. Nel bollettino di oggi non si registrano deceduti.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 350. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 19. Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 242.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 295.311 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 796 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 142.630. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.859 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 23 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.493 persone.