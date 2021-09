Coronavirus, in Liguria ancora in calo il numero di positivi e di ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 89 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 2.391 tamponi molecolari e 4.367 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione.

In calo ancora il numero delle ospedalizzazioni, in tutta la Liguria in totale sono 64 (di cui 8 in terapia intensiva), 3 in meno rispetto a ieri. Aumenta, ma di una sola unità, il numero di persone in isolamento domiciliare pari a 1.059.

Sono 2.286 gli attualmente positivi in Liguria (39 in meno con 89 nuovi guariti). Dei nuovi casi 44 sono in provincia di Genova (43 in Asl3 e 1 in Asl1), 11 nel Savonese, 19 nello Spezzino, 15 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.472 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 594 vaccini. Sono state utilizzate 2.130.153 dosi su 2.468.890 consegnate, l’86%. In Liguria sono state immunizzate 861.861 persone con Pfizer e Moderna e 143.614 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 286 (17 meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 20. Due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 381 (5 in più di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 313.481 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 79 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 152.596. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.962 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.594 persone.