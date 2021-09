Celle Ligure. Sono poco più le quattro del mattino quando a far visita vicino al centro abitato di Celle appare una coppia di giovani caprioli.

Probabilmente spinti dalla fame hanno anche tentato di salire sul bordo strada, in via Sanda (poco dopo il cimitero), per poi tornare verso il bosco.

A catturare questo “avvistamento” selvaggio la telecamera di monitoraggio dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena.