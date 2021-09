Coppa Liguria Prima Categoria, in Valle è derby infrasettimanale: il live di Millesimo-Carcarese - IVG.it

LIVE: MILLESIMO – CARCARESE 1-2 (34′ Manti, 67′ De Matteis, 79′ Rovere)

Millesimo. Turno infrasettimanale per la Coppa Liguria, che questa sera vede affrontarsi allo stadio Comunale Millesimo e Carcarese. Un derby, l’ennesimo del girone C, tutto valbormidese.

I padroni di casa, ancora a secco, cercheranno di rientrare nella lotta qualificazione sempre più lontana dopo le due sconfitte consecutive, entrambe di misura, contro l’Altarese (2-1) e l’Aurora (1-0). E se i giallorossi andranno alla ricerca dei primi punti stagionali, diverso invece l’obiettivo della Carcarese che, in caso di successo, riuscirebbe a raggiungere in vetta alla classifica l’Aurora. La formazioni di Chiarlone, infatti, è ora seconda del girone, a quota 4 punti dopo il pari ad occhiali con i cairesi e la netta vittoria per 3 a 0 sull’Altarese.

FORMAZIONI

MILLESIMO: Rabellino, Bove, Ferri, Protelli, Gallo, Sismondi, Morielli, Arena, Peirone S., Torra, Negro L. A disp.: Castiglia, Bertuzzo, Testoni, Rovere, Raimondo, Goso, Meggiolaro, Salvatico. All. Bruno Peirone

CARCARESE: Briano A., Croce, Mombelloni, Ndiaye, Spozio, Moresco, Revello, Manti, Alò, De Matteis. A disp.: Giribaldi, Clemente, Concas, Manfredi, Vero, Volga, Brovida. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Daniel Vergani di Savona

PRIMO TEMPO

Ore 20:37, il signor Vergani fischi l’inizio

4′ De Matteis che crossa in mezzo dalla destra, dove Manti di prima fa la sponda a Revello che in area piccola viene recuperato dal difensore prima della conclusione

5′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale Spozio al limite stoppa di petto e ci prova al volo di sinistro, palla sul fondo

9′ Azione manovrata della Carcarese: Spozio allarga sulla destra per Mombelloni che crossa sul secondo palo, dove Bonifacino di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

10′ Ndiaye duro su Peirone, giallo

20′ Dopo un avvio a ritmi alti, con la Carcarese aggressiva, la partita torna ad essere equilibrata e combattuta a centrocampo

25′ Retropassaggio rischiosissimo di Ndiaye per Briano, che nonostante il pressing di Moriello riesce a cavarsela e ad allontanare il pallone

34′ GOOOOOOOOL! Punizione sulla sinistra di Spozio, mischia in area, deviazione vincente di Manti che infila il vantaggio biancorosso tra le proteste di casa che recriminano per fallo sul portiere

36′ Conclusione dalla distanza di Peirone di poco sopra la traversa

44′ Manti recupera palla sulla destra e favorisce la corsa di De Matteis, il suo traversone però è troppo lungo per Bonificino in agguato in area

45′ Fine primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Parte la ripresa! Subito doppio cambio per la Carcarese, esordio di Manfredi che prende il posto di Ndiaye. lascia il campo anche capitan Spozio per Volga

10′ Conclusione a sorpresa del neo entrato Manfredi che dalla distanza lascia partire un destro che scende oltre la traversa

13′ Occasionissima per il Millesimo, Torra ruba al limite la palla a un indeciso Briano e serve Morielli che tutto solo a porta vuota spara alto

16′ Prima sostituzione anche per il Millesimo: Rovere rileva Gallo e Testoni per Ferri

19′ Tiro defilato di Bonifacino, buona risposta di Rabellino che manda in angolo

22′ GOOOOOOOOOL! De Matteis vince un contrasto sulla trequarti, si avvia verso la porta e scavalca Rabellino in uscita

23′ Esce Manti per Concas

24′ Occasione Millesimo, Torra dalla linea di fondo serve al centro Rovere che a due passi dalla porta viene fermato dalla retroguardia ospite

27′ Batti e ribatti in area, la palla arriva a Bove che ci prova in sforbiciata, ma colpisce Rovere a pochi passi dalla porta

33′ Raimondo per Peirone

34′ GOOOOOOOOL! Accorcia le distanze il Millesimo: punizione di Negro in area, dove Rovere salta più in alto di tutti e la infila in rete