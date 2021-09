Coppa Liguria Prima Categoria, derby d'esordio: la diretta di Carcarese - Aurora - IVG.it

LIVE: CARCARESE – AURORA 0-0

Cairo Montenotte. Per la Carcarese la nuova stagione inizia esattamente come era terminata. Nell’ultima partita prima dello stop obbligato dalla pandemia, infatti, l’avversaria dei biancorossi era stata proprio l’Aurora di mister Adami. Allora si giocò al Lionello Rizzo, oggi al Cesare Brin, in quello stadio che ricorda tante emozioni ai tifosi carcaresi ma che sicuramente non può essere definito quello “di casa”. L’impossibilità di utilizzare il Candido Corrent, a causa dei lavori di restyling del manto sintetico, ha però portato le due squadre ad affrontarsi sull’erba del campo cairese.

Una sfida che si preannuncia avvincente, entrambe le compagini, infatti, come le scorse stagioni, sono pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Prima Categoria, ad iniziare proprio dalla Coppa Liguria, in cui si contenderanno il passaggio del turno con altre due valbormidesi: Millesimo e Aurora.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Mombelloni, Ndiaye, Spozio, Moresco, Bonifacino, Alò, Manti, Volga, De Matteis. A disposizione: Briano F., Clemente, Concas, Gavacciuto, Manfredi, Revelli, Zizzini, Vero, Briano A. All. Chiarlone

AURORA: Sotomayor, Pizzolato, Nonnis, Russo, Pisano, Pesce L., Bignoli, Piccardi, Realini, Rebella, Roveta. A disposizione: Pesce J., Ogici, Briano L., Di noto, Delfino, Ferretti, Berta, Riolfo, Ferro. All. Adami

ARBITRO: Luca Novaro Mascarello di Imperia

Ore 17:05, fischio d’inizio. Via al derby valbormidese.