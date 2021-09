Coppa Liguria Prima Categoria, Carcarese propositiva ma poco concreta: con l'Aurora finisce 0-0 - IVG.it

CARCARESE – AURORA 0-0

Cairo Montenotte. Per la Carcarese la nuova stagione inizia esattamente come era terminata. Nell’ultima partita prima dello stop obbligato dalla pandemia, infatti, l’avversaria dei biancorossi era stata proprio l’Aurora di mister Adami. Allora si giocò al Lionello Rizzo, oggi al Cesare Brin, in quello stadio che ricorda tante emozioni ai tifosi carcaresi ma che sicuramente non può essere definito quello “di casa”. L’impossibilità di utilizzare il Candido Corrent, a causa dei lavori di restyling del manto sintetico, ha però portato le due squadre ad affrontarsi sull’erba del campo cairese.

Una sfida che si preannuncia avvincente, entrambe le compagini, infatti, come le scorse stagioni, sono pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Prima Categoria, ad iniziare proprio dalla Coppa Liguria, in cui si contenderanno il passaggio del turno con altre due valbormidesi: Millesimo e Aurora.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Mombelloni, Ndiaye, Spozio, Moresco, Bonifacino, Alò, Manti, Volga, De Matteis. A disposizione: Briano F., Clemente, Concas, Gavacciuto, Manfredi, Revelli, Zizzini, Vero, Briano A. All. Chiarlone

AURORA: Sotomayor, Pizzolato, Nonnis, Russo, Pisano, Pesce L., Bignoli, Piccardi, Realini, Rebella, Roveta. A disposizione: Pesce J., Ogici, Briano L., Di noto, Delfino, Ferretti, Berta, Riolfo, Ferro. All. Adami

ARBITRO: Luca Novaro Mascarello di Imperia

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Ore 17:05, fischio d’inizio. Via al derby valbormidese.

10′ Taccuino ancora intonso, nessuna azione degna di nota. Fase di studio tra le due squadre, che provano qualche guizzo senza essere mai veramente pericolose

14′ Il primo cartellino giallo del match è per Piccardi che a centrocampo ferma Manti in ripartenza strattonando la maglietta del numero 9 biancorosso

19′ Volga sbaglia il disimpegno sulla trequarti, Piccardi intercetta e prova a lanciare sulla sinistra per Realini che viene anticipato da Ndiaye. Il difensore biancorosso cerca di ripartire, ma l’attaccante cairese lo stende a terra. Ammonito.

29′ E’ ancora Manti a causare un cartellino giallo ai danni dei gialloneri, con Pisano che si prende un grande rischio e lo atterra in contropiede

31′ Punizione centrale dai 25 metri per la Carcarese, calcia Volga: alto sopra la traversa

35′ Aurora in avanti con Rebella che, nei pressi del vertice destro dell’area biancorossa, serve di tacco Bignoli che ci prova di prima intenzione, ma viene rimpallato dalla retroguardia di casa

42′ Fa tutto da solo Manti che riceve sulla fascia sinistra, si accentra e dal limite, sotto la pressione dell’avversario, invece di servire De Matteis solo in area, tenta il tiro che si spegne sul fondo

45′ Bonifacino supera Bignoli sulla fascia sinistra e da posizione defilata tenta il tiro con Sotomayor fuori dai pali, ma non è preciso

46′ Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa! Subito cambio per mister Adami, che opta per Berta al posto di Russo

6′ Seconda sostituzione per l’Aurora, entra il giovane Delfino per Luca Pesce

7′ Uno-due tra Bonifacino e Volga, che dal limite lascia partire il tiro dalla distanza, debole e impreciso

8′ Terzo giallo per l’Aurora, ammonito anche Bignoli duro su Mombelloni

9′ Lascia il campo Bignoli, appena ammonito, prende il suo posto Ogici

10′ Mischia in area, Croce vince il rimpallo al limite dell’area piccola e di destro prova a centrare la rete, Sotomayor pare e la sfera colpisce il palo

13′ Si gioca la prima sostituzione anche mister Chiarlone: Clemente rileva Spozio

14′ Il neo entrato Berta non ce la fa e a causa di un infortunio, probabilmente muscolare lascia spazio a Riolfo

16′ Tiro dalla distanza di Alò, di poco sopra la traversa

20′ Ammonito Volga per proteste

21′ Manti cerca di intercettare il passaggio all’indietro di Pisano per Sotomayor, ma commette fallo sul portiere

23′ Seconda sostituzione per la Carcarese: Concas per Manti

26′ AURORA IN 10. Doppia ammonizione per Pisano, che si prende il secondo giallo per la trattenuta su Concas

28′ Arriva il momento anche di Vero, che prende il posto di Mombelloni

35′ Arriva il quarto cambio biancorosso: entra Zizzini, esce De Matteis

39′ Ultima sostituzione per mister Adami, il giovane Leonardo Briano prende il posto di Roveta

40′ La Carcarese, vivacizzata anche dai cambi, diventa sempre più offensiva. L’occasione migliore arriva con il lancio sul secondo palo per Clemente che ci prova al volo, Soromayor blocca sicuro

42′ Annullato il vantaggio della Carcarese: su punizione, colpisce di testa Croce, la palla finisce a Moresco che infila in rete, ma l’arbitro fischia e ammonisce il centrale biancorosso per fallo di mano

49′ Dopo 4 minuti di recupero termina il derby. Reti inviolate

IL RIASSUNTO

Finisce a reti bianche il derby valbormidese tra Carcarese e Aurora. Idee confuse, tanti errori e poche emozioni nel primo tempo. Essendo la prima uscita ufficiale della stagione, la forma fisica non al top, aspetto che, unito al caldo, non aiuta le due formazioni che a tratti mostrano interessanti trame di gioco, senza però rendersi mai veramente pericolose e sprecando diversi palloni. Balistica sicuramente da rivedere.

La gara si anima nella ripresa ed è la Carcarese, vivacizzata anche dai cambi, ad avere le occasioni del vantaggio, d’aiuto anche l’ingenuità di Pisano che, nonostante fosse già ammonito, al 71’ trattiene il neo entrato Concas ed è costretto a lasciare i suoi in dieci. Due gli episodi da segnalare: al 55’ il destro di Croce, Sotomayor intercetta e manda sul palo e poi la rete di Moresco annullata al 87’ per fallo di mano.