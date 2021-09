Coppa Liguria Prima Categoria, Carcarese chiude i giochi nel primo tempo: 3 a 0 con l'Altarese - IVG.it

ALTARESE – CARCARESE 0-3 (9′ e 30′ Concas, 22′ Zizzini)

Cairo Montenotte. Secondo appuntamento con la Coppa Liguria e in Valbormida è di nuovo derby. Questa sera alle ore 20, fissato il fischio d’inizio di Altarese – Carcarese.

Non si gioca al Fornaciari, bensì al Cesare Brin di Cairo Montenotte, in quanto lo stadio dei giallorossi (così come quello della Carcarese) è in fase di ristrutturazione.

Una partita a cui i padroni di casa arrivano dopo il 2 a 1 inflitto al Millesimo, grazie alla rete di Ciappellano e al rigore di Uruci. Vittoria guadagnata in inferiorità numerica, i ragazzi di Molinaro, infatti, hanno giocato in 10 per quasi 60 minuti. Non è riuscita invece ad approfittare dell’espulsione di Pisano la Carcarese che nel match con l’Aurora ha pareggiato per 0-0. E sicuramente questa sera la voglia di rivalsa è tanta.

FORMAZIONI

ALTARESE: Tallarico, Menga, Eboli, Kurtbalaj, Greco, Guastavino, Leskaj, Uruci, Jabbi, Ormenisan, Ciappellano. A disp.: Costanzo, Giorgetti, Meshkurti, Franceri, Shahini, Malaspina, Fofana. All. Molinaro

CARCARESE: Briano A., Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Volga, Concas, Zizzini, De Matteis. A disp.: Giribaldi, Clemente, Manfredi, Ndiaye, Orcino, Ferrotti, Vero. All. Chiarlone

ARBITRO: Marco Vitale di Savona

PRIMO TEMPO

Ore 20:03, fischio d’inizio.

2′ Subito offensiva l’Altarese con Jabbi che dal limite dell’area,ci prova, ma trova un attento Briano che respinge sull’esterno

9′ GOOOOOOOL! Apertura filtrante di Zizzini per De Matteis, che entra in area e serve Concas che stoppa e di piatto realizza la rete del vantaggio

14′ Jabbi supera Croce sulla sinistra, si accentra e, vedendo Briano fuori dai pali, spara da 25 metri, ma non riesce a trovare la porta

20′ Errore clamoroso del reparto offensivo della Carcarese, lancio per Concas che a campo aperto entra in area e a tu per tu colpisce la traversa, sulla respinta arriva Zizzini che a porta vuota manda sul fondo. L’Altarese recrimina per fuorigioco

22′ RADDOPPIO! Zizzini si fa perdonare per l’occasione sprecata due minuti prima: palla telecomandata di Alò, per l’attaccante biancorosso che di testa scavalca Tallarico

23′ Subito un cambio per i giallorossi, Franceri prende il posto di Kurtbalaj

29′ Un’altra sostituzione per mister Molinaro, Uruci lascia spazio a Shahini

30′ TRIS! Magia di Zizzini che salta l’uomo, entra in area e serve Concas che stoppa e dal centro dell’area fredda il portiere

33′ Azione personale di Zizzini che si accentra e calcia dalla distanza, conclusione tesa ma non precisa, si spegne sul fondo

37′ Bella giocata di De Matteis che cambia gioco sulla sinistra per Zizzini che resiste al pressing del difensore e in area calcia un diagonale che si schianta sul palo

40′ Occasionissima per l’Altarese: la difesa biancorossa sbaglia l’appoggio, la sfera finisce a Ormenisan che con il suo tiro angolato colpisce il palo interno, attraversa tuta la linea di porta e poi finisce sul fondo

41′ Conclusione dal limite di Alò, deviazione, la palla si stampa sulla traversa prima di finire tra le braccia di Tallarico

42′ Giallo per Leskaj

44′ Ci prova Alò che riceve in area da Concas, ma Tallarico in uscita riesce ad intercettare la conclusione

47′ Finisce il primo tempo sul risultato di 3 a 0

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa!

6′ Annullato per fallo su portiere il gol dell’Altarese, arrivato direttamente dal corner sulla sinistra

9′ RIGORE PER L’ALTARESE! Cross di Ormenisan in area, dove Mombelloni in scivolata atterra Ciappellano. Lo stesso numero 11 va dal dischetto, ma Briano con i piedi protegge la porta biancorossa

11′ Doppio cambio per la Carcarese: entrano Ndiaye e Clemente per Alò e Zizzini

17′ Un cambio per parte: per l’Altarese entra Malaspina per Eboli, per la Carcarese Orcino prende il posto di Spozio

22′ Altro gol annullato all’Altarese: cross di Ormenisan dalla destra, sponda di Jabbi per Malaspina che insacca, ma Vitale annulla per fallo di mano del neoentrato

30′ Doppio giallo per mister Molinaro, espulso per proteste

35′ Quarto cambio per la Carcarese: Vero per Volga

42′ Infortunio per capitan Greco, costretto a lasciare il campo

43′ De Matteis va via sulla sinistra al difensore, penetra in area e con conclude di destro sopra la traversa

46′ Triplice fischio

L’ANALISI

Primo tempo ricco di emozioni al Cesare Brin. La Carcarese diventa padrona della partita fin dai primi minuti, passando in vantaggio al 9’ grazie alla rete del giovane Concas che su assist di Zizzini, punisce Tallarico. I ragazzi di Chiarlone collezionano occasioni, sprecando più palle gol, fino al 22’, quando Zizzini insacca il raddoppio con un’incornata che scavalca il portiere. Ma non finisice qui, al 30’ arriva anche la terza rete biancorossa, protagonisti sempre Concas e Zizzini, con il classe 2001 che riceve dal compagno di reparto, al centro dell’area stoppa e realizza la sua doppietta personale. Diversi anche i legni colpiti nella prima frazione di gioco: per la Carcarese un palo con Zizzini e due traverse con Concas ed Alò, mentre per l’Altarese palo interno di Ormenisan al 40’, l’occasione più ghiotta dei giallorossi per accorciare le distanze.

Nella ripresa cala il ritmo, la Carcarese amministra e l’Altarese prova a diminuire il gap, ma si vede annullare due gol per fallo di mano. Ma l’opportunità più grande è rappresentata dal rigore conquistato da neo entrato Malaspina che va dal discetto ma trova un super Briano. Nel secondo tempo il risultato non cambia. È vittoria rotonda di biancorossi.