Coppa Liguria, Pontelungo contro Borghetto: la cronaca in diretta - IVG.it

Albenga. Nell’attesa dell’inizio del campionato, fissato per il 17 ottobre, le squadre di Prima Categoria testano la loro condizione in Coppa Liguria, manifestazione che per alcune società rappresenta una sorta di preparazione, mentre da altre viene vista come un possibile obiettivo stagionale.

Pontelungo, Borghetto e San Filippo Neri, tre squadre che giocheranno nel girone A della Prima Categoria, sono le protagoniste del gruppo B di Coppa. Nel primo incontro Borghetto e San Filippo hanno pareggiato 1-1; domenica scorsa il Pontelungo si è aggiudicato il derby albenganese battendo 2-0 i giallorossi.

Oggi, al Riva di Albenga, va in scena la sfida tra Pontelungo e Borghetto, che a questo punto sono le due contendenti meglio messe in ottica qualificazione. Le due squadre si ritroveranno di fronte tra sette giorni, a campi invertiti.

La cronaca. Fabio Zanardini schiera i padroni di casa con Rossi, Paradisi, Alizeri, Calandrino, Greco (cap.), Caputo, Guardone, Caredda, Perrier, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Gerini, Enrico, Badoino, Paltrinieri, Ferrari, Mercandelli, Andreis, Nardi.

Enrico De Luca presenta il Borghetto con Cattaneo, Lila, Cabiati, Briozzo, Pianese, Sara, D’Agostino, Inguanta, Prinzi, Lo Vetere (cap.), Fruzzetti.

In panchina: Mottola, Canciani, Colotto, Gervasoni, Di Crescenzo, Bova.

Arbitra Maurizio Iovinelli della sezione di Savona.

Si parte alle 18,27. Campo bagnato dalla poca pioggia caduta alcune ore fa. Una cinquantina gli spettatori presenti.

Locali in maglia granata, calzoncini bianchi, calzettoni granata. Ospiti in tenuta perfettamente complementare, in bianco con pantaloncini scuri.

Al 2° Chariq va via sulla sinistra, entra in area e, contrastato da Lila, cade a terra. L’arbitro assegna il calcio di rigore.

Dal dischetto Sfinjari batte Cattaneo. Pontelungo in vantaggio già al 3° minuto. 1 a 0.

All’8° ancora Chariq viene atterrato al limite dell’area, sul lato sinistro. Punizione calciata rasoterra da Caredda: la palla colpisce il palo e poi, dopo un rimpallo, finisce tra le braccia di Cattaneo.

All’11° ammonito Alizeri.