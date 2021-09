Coppa Liguria, la Vadese cerca conferme, il Q&V la concretezza, Letimbro e Cogoleto punti e goal - IVG.it

Turno infrasettimanale di Coppa Liguria di Prima Categoria. Questa sera andranno in scena le ultime gare dell’andata, che saranno anche antipasto del girone “B” del campionato, come tutte le altre d’altronde.

Al “Picasso” di Quiliano la Vadese “ospita” il Quiliano&Valleggia. Match ricco di spunti perché le due squadre hanno ben figurato in occasione della prima uscita stagionale, entrambe contro il Savona.

I ragazzi di Tony Saltarelli sono partiti forte e hanno superato in rimonta la squadra di Cattardico. Oggi hanno l’occasione di consolidare il primato nel girone. La squadra allenata da Enrico Ferraro ha perso di misura contro gli striscioni disputando una buona gara. Il gioco degli aquilotti è spesso gradevole, ma per disputare un torneo di livello sarà necessario essere più concreti davanti alla porta. Già dalle amichevoli precampionato si erano visti segnali di questo tipo.

Spostandosi verso ponente, sfida tra sconfitte tra il Città di Cogoleto e la Letimbro. Genovesi e gialloblù hanno perso contro lo Speranza, che guida dunque il girone con sei punti. I primi sono stati sconfitti 2 a 0, i secondi 1 a 0. Caccia dei primi punti che coinciderà anche con la ricerca dei primi goal stagionali. Le due squadre non partono con i favori dei pronostici nelle griglie di partenza ma ci sono ancora pochi elementi per definirne pregi e difetti. Per questo, la partita di questa sera sarà indubbiamente un test importante per capirne di più.

