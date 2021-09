Coppa Liguria, Città di Cogoleto-Letimbro: la cronaca diretta - IVG.it

Cogoleto. Turno infrasettimanale di Coppa Liguria riservata alle squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria.

Città di Cogoleto e Letimbro, sconfitte entrambe dallo Speranza, cercano il riscatto, affrontandosi, mercoledì 15 settembre, ore 21, al ‘G.Maggio’. L’obiettivo è centrare il successo per restare in corsa per la qualificazione, dato che ci sarà anche il girone di ritorno.

Francesco Travi (Cogoleto) e Maurizio Oliva (Letimbro) mandano in campo le seguenti formazioni:

Città di Cogoleto: Lucchetti (cap.), Mastrolilli, Siri, Caroglio, Ferrero, Caviglia, Cozzi, Socchia, Menoni, Grandoni, Fazio

A disposizione: Perata, Camogli, Dibennardo, Maragliano, Puddu, Santoro, Iadanza, Revello

Letimbro: Calcagno, Penna, Ragone, Valdora, Rossetti (cap.), Calabrò, Pescio, Frumento, Lamberti, Murialdo, Martino

A disposizione: Pelosin, Micheletti, Mellogno, Odenato, Zamboni, Carvisiglia

Dirige l’incontro Maurizio Iovinelli della sezione di Savona.

Entrambe le squadre sono schierate con la difesa a tre, che passa a quattro con un esterno che si abbassa in fase di non possesso. La prima conclusione è del Cogoleto: punizione da posizione laterale di Grandoni, Calcagno respinge coi pugni.

Al 5° una punizione di Martino impegna severamente Lucchetti che devia in calcio d’angolo.

Le due formazioni si stanno affrontando a viso aperto; i padroni di casa fanno vedere qualcosa in più rispetto ai savonesi: molto bene Mastrolilli che gioca da esterno destro nel 3-4-2-1 di mister Travi ed ha già messo in mezzo alcuni palloni interessanti dalla fascia laterale.

Al 22° punizione per il Cogoleto da posizione invitante: centrale, poco fuori del semicerchio dell’area. Sulla palla ci sono Ferrero e Cozzi. Calcia quest’ultimo: grandissima parata dell’ex Calcagno che con la mano aperta respinge.

Corner per la Letimbro al 26°: nulla di fatto.

Al 30° angolo per i locali: lo calcia Cozzi, palla ad uscire, un difensore gialloblù allontana di testa.

Al 31° Caviglia va al tiro al limite dell’area, Calcagno respinge coi pugni.

Al 34° Lamberti sferra una conclusione dai sedici metri: tesa ma centrale, l’attento Lucchetti blocca senza problemi.

Buon momento della Letimbro che ha alzato il baricentro, mentre il Cogoleto, da dieci minuti a questa parte, è più assestato nella propria metà campo.

Al 37° bella azione di Menoni, assist per Cozzi che a tu per tu con Calcagno si divora il vantaggio calciando male.

Al 45° il Cogoleto passa in vantaggio. Calcio d’angolo, azione confusa, la risolve Socchia con una conclusione vincente. 1 a 0.

Si va al riposo con la squadra allenata da Travi meritatamente in vantaggio: ha giocato bene, soprattutto nei primi 25 minuti, cercando con cambi di gioco frequenti e cross di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Poi la Letimbro è cresciuta ed ha avuto un paio di buone occasioni. Nel finale di frazione l’episodio, un poco fortunato, che premia il Cogoleto.