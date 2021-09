Coppa Liguria, al Picasso si impone il Quiliano&Valleggia ma vince lo spettacolo: 3-4 il risultato finale - IVG.it

Risultato: Savona-Quiliano&Valleggia 3-4 [p.t. 3’ La Piana, 33’ Seck, 36’ Bazzano, s.t. 15’ La Piana, 31’ Y. Vittori, 36’ Macagno, 44’ Macagno] (live)

Quiliano. Allo stadio Picasso si affrontano Savona e Quiliano&Valleggia.

Gli Striscioni guidati da mister Cattardico si schierano con Giaretti, Fancellu, Bisio, M. Esposito, Eretta (cap.), Puddu, Macagno, Stefanzl, Gamba, A. Vittori e F. Esposito

A disposizione ci sono Bresciani, Gavarone, Cosentino, Kuci, Monaco, Conti, Y. Vittori, Caroniti e Spaltro.

Gli ospiti allenati da Enrico Ferraro rispondono con Cambone, Fiori, La Piana, Buffo, Vezzolla, Russo, Rebizzo, Olivieri, Perrone, Bazzano e Seck

In panchina si accomodano Vasoli, Fiore, Armellino, Pesce, Enrile, D’Amico, Ottonello, Serra e Saino

Alle 18:05 circa prende il via il match con entrambe le squadre immediatamente volte alla propensione offensiva.

Arbitro del match è il signor Corrado Medina della sezione di Genova.

Al 3’ pronti via e gli ospiti (anche se soltanto di forma) passano immediatamente in vantaggio. La Piana sfrutta una disattenzione difensiva degli ospiti e trasforma in oro un pallone vagante in area: 0-1 Quiliano&Valleggia al Picasso!

Al 7’ Olivieri prova dalla distanza, ma la sua conclusione termina alta

Al 12’ altra enorme occasione per i locali. Seck dopo un batti e ribatti in area riesce a calciare verso la porta difesa da Giaretti, ma il suo tentativo deviato termina alta

Al 13’ ancora l’estremo difensore biancoblu in mischia salva i suoi da una situazione spinosa, grandissima partenza per il Quiliano&Valleggia

Al 21’ Macagno prova con un tiro a giro a scuotere i suoi, ma il suo tentativo termina largo

Al 23’ Bazzano imbeccato splendidamente da un compagno elude il proprio marcatore con un controllo spettacolare, tuttavia la sua conclusione termina di poco sopra la traversa

Al 31’ Eretta di testa tenta di pareggiare i conti, ma il suo tentativo viene bloccato senza particolare grattacapi

Al 33’ è doppio vantaggio per i biancorossoviola. Seck deposita il pallone in rete a porta spalancata grazie all’ennesimo splendido cross a tagliare la linea difensiva biancoblu: 0-2 Quiliano&Valleggia!

Al 35’ clamoroso al Picasso. Giaretti stende in area l’involato attaccante avversario e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Q&V.

Al 36’ Bazzano si presenta sul dischetto e trasforma il penalty: 0-3 Quiliano&Valleggia al Picasso!

Al 39’ Perrone su punizione sfiora la traversa: altra occasione per la formazione guidata da Ferraro!

Al 40’ l’arbitro sanziona A. Vittori con il cartellino giallo a causa di un intervento scorretto

Al 42’ mister Cattardico sceglie immediatamente di operare una sostituzione: Spaltro entra al posto di un anonimo Puddu

Termina così 0-3 un primo tempo davvero divertente, 45 minuti a senso unico che hanno premiato la prestazione sontuoso di un Quiliano&Valleggia apparso in stato di grazia. Montagna da scalare dunque per il Savona, squadra sembrata incredibilmente sottotono.

Alle 19:01 circa inizia la seconda frazione con i due tecnici che scelgono di confermare lo stesso undici del primo tempo. L’unica variazione è rappresentata da Spaltro entrato in campo al posto di Puddu al termine dei primi 45.

Al 2’ pronti via ed entrambi gli allenatori scelgono di cambiare qualcosa: dentro Y. Vittori e Bresciani al posto di Gamba e Giarretti nei biancoblu, questo mentre Ferraro sceglie di schierare Enrile il quale preleva uno stanco Vezzolla

Al 3’ Spaltro prova da fuori a riaprire la sfida, ma il suo tentativo termina alto

Al 7’ i biancorossoviola optano per cambiare ancora qualcosa: dentro Ottonello e fuori Perrone

Al 16’ incredibile al Picasso. I biancorossoviola calano il poker contro un Savona apparentemente confuso e stordito, questo per merito di una splendida discesa di La Piana che, da posizione defilata, calcia superando l’estremo difensore avversario: 0-4 Quiliano&Valleggia!

Al 18’ Kuci indirizza di testa verso la porta difesa da Cambone: l’estremo difensore avversario blocca

Al 21’ Ottonello si invola verso la porta e calcia, tuttavia il portiere avversario respinge con i pugni

Al 24’ l’arbitro ravvisa un intervento falloso e opta per sanzionare Fiore

Al 25’ Macagno indirizza verso la porta il calcio di punizione a favore, ma il suo tentativo termina sul fondo

Al 28’ Seck lascia il campo per lasciare spazio a Pesce

Tra il 29’ e il 30’ Cambone alimenta la serata da incubo del Savona: doppio intervento splendido da parte dell’esterno difensore biancorossoviola

Al 31’ Y. Vittori trova la rete dell’orgoglio per gli Striscioni. Macagno si smarca splendidamente crossando in mezzo per Y. Vittori che, a porta spalancata, non può sbagliare: è 1-4 al Picasso!

Al 33’ la gara assume i contorni dell’epico: Russo in area di rigore atterra un avversario e il direttore di gara indica il dischetto

Al 35’ Macagno non sbaglia dagli 11 metri: sfida riaperta al Picasso, è 2-4!

Al 37’ Olivieri tenta nuovamente di chiudere il match, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo alla sinistra di Bresciani

Al 40’ occasione clamorosa per il Savona. Macagno calcia fortissimo verso la porta difesa da Cambone, ma l‘estremo difensore risponde presente con una parata strappa applausi

Al 43’ Macagno tenta nuovamente da calcio piazzato, tuttavia il suo tentativo termina di poco al di sopra dell’incrocio dei pali

Al 44’ ci credono ancora i ragazzi di Cattardico: Macagno di testa la gira incredibilmente in rete, doppietta personale e 3-4 al Picasso!

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero

Al 48’ Bazzano ci prova da fuori, tuttavia Bresciani tiene in piedi suoi

Termina così 3-4 una partita incredibile, una sfida appassionante vinta da un Quiliano&Valleggia il quale ha però clamorosamente rischiato di pareggiarla sul finale.