Coppa Italia Eccellenza, oggi la 3a giornata: montagne russe in vista al Riva di Albenga, il Finale per l'orgoglio - IVG.it

Albenga/Finale. Due città per due stadi dai quali sono attese una miriade di emozioni, questo soprattutto considerando le sfide le quali andranno in scena. Ci si aspetta questo dalla terza giornata della Coppa Italia di Eccellenza, primo atto stagionale per le squadre poi chiamate a disputare proprio il campionato appartenente al secondo livello del dilettantismo nazionale.

Nel turno infrasettimanale andato in scena mercoledì sono dunque proseguite le sfide per svariate formazioni, squadre intenzionate a dare il massimo per farsi trovare pronte in vista proprio delle partite di Eccellenza. Le savonesi a scendere in campo sono state Pietra Ligure, Alassio e Varazze, squadre tra alti e bassi riuscite ad offrire uno spettacolo davvero godibile.

La partita maggiormente combattuta è stata sicuramente quella che ha visto affrontarsi Varazze ed Arenzano, formazioni scese in campo dando vita ad un match ricco di ribaltamenti di fronte il quale ha visto la formazione di Corradi superare grazie alle reti di Fossati, Craviotto e Piu la comunque combattiva compagine locale, due volte capace di riacciuffare gli ospiti prima per merito di Andreoni e poi grazie al nuovo acquisto Tracanna. I nerazzurri nonostante la buona prestazione non sono dunque riusciti ad evitare gli zero punti, un risultato che li ha condannati all’estromissione dalla competizione.

Di seguito le formazioni scese in campo:

Il Varazze si è presentato con Parodi, Daudo, Damonte, P. Cavallone, Andreoni, Rossi, Aiello, Brini, Tracanna, G. Cavallone e Bottino. A disposizione vi erano Malinverni, Bettella, Farci, Berardinucci, Caruso, Iardella, Perasso, Emanueli e Petrone.

L’Arenzano ha risposto con Berruti, Cosentino, Calcagno, Lupi, L. Baroni, Pirozzi, Bisio, Fossati, Craviotto, F. Baroni e Minardi. In panchina si sono accomodati Catanese, Boggiano, Cistaro, Mancini, Oggianu, Piu, Rampini, Terlizzi, Tobia.

È stata goleada invece per il Pietra Ligure targato Mario Pisano, questo con l’Alassio che è stato sconfitto ed eliminato con il rotondo punteggio di 7-2. Dopo il sorprendente vantaggio ospite non è stato fatto nessun dramma dai biancocelesti, capaci di dimostrare la propria forza anche e soprattutto per merito di Insolito, giocatore apparso come incredibilmente straripante.

Non ci sarà tuttavia tempo per riposare per gli uomini di Pisano: oggi infatti alle ore 18:00 sarà big match allo stadio Annibale Riva, una sfida da dentro o fuori che vedrà affrontarsi due tra le future protagoniste del campionato di Eccellenza 2021/2022. I biancocelesti quindi per continuare a sorprendere, l’Albenga per confermarsi; si prospetta un match davvero al cardiopalma.

Sarà ancora Finale-Cairese invece al Borel, una partita più volte disputata negli ultimi mesi la quale potrà già dire molto a mister Buttu: obiettivo rialzarsi dopo il 4-0 subito all’andata, questo contro una formazione imprevedibile e coriacea come quella allenata da Giuliano Bresci.

In attesa del campionato dunque oggi sarà ancora Coppa Italia di Eccellenza: la stagione 2021/2022 ha ormai preso il via, che lo spettacolo abbia inizio.