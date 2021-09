Consiglio regionale: saldi concordati con le Regioni vicine, aiuti al settore dell'abbigliamento - IVG.it

Liguria. Con 3 astenuti (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e 24 voti a favore è stato approvato l’ordine del giorno 299, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a valutare la proposta pervenuta da gestori di negozi di abbigliamento di fissare le date di partenza del periodo di saldi estivi sul territorio ligure, coinvolgendo le Regioni confinanti per concordare le stesse date in modo da evitare penalizzazioni per il commercio ligure.

Nel documento si chiede, inoltre, alla giunta di riconoscere alla categoria un beneficio e/o ristoro alle attività che nel 2020 hanno registrato un calo del fatturato dal 20%, di sollecitare una ricontrattazione dei tassi d’interesse per i finanziamenti stipulati nel primo lock down; la proroga delle moratorie sui mutui stipulati anche negli anni antecedenti in scadenza al 30 giugno e misure di sostegno economico per questo settore.

Nel dibattito sono intervenuti anche l’assessore al commercio Andrea Benveduti, Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente), Fabio Tosi e Paolo Ugolini del gruppo Mov5Stelle, Sergio Rossetti, Davide Natale e Enrico Ioculano del gruppo Pd-Articolo Uno, Chiara Cerri e Lilli Lauro del gruppo Cambiamo con Toti presidente, Mabel Riolfo e Stefano Mai del gruppo Lega Liguria-Salvini, Gianni Pastorino (Linea Condivisa).