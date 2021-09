Comunali 2021, Varazze Domani: venerdì Antonio Ghigliazza presenterà la sua lista alla città - IVG.it

Varazze. Appuntamento venerdì nel giardino delle Boschine per conoscere i candidati e il programma di Varazze Domani, la lista che appoggia Antonio Ghigliazza nella corsa a sindaco.

L’avvocato varazzino presenterà quindi, il 10 settembre, la sua squadra composta da sedici candidati e formata da Paola Busso, 42 anni, maestra elementare, consigliere uscente e candidata in pectore all’incarico di vice sindaco. Giovanni Baglietto, detto Zio Gio, 71 anni, pensionato. Luca Baglietto, 36 anni, international manager. Ambra Buschiazzo, 36 anni, medico nucleare. Cristina Calcagno, 34 anni, studente corso formazione per professioni sanitarie. Roberto Caviglia, 25 anni, ingegnere elettrico. Gianantonio Cerruti, 44 anni, architetto, consigliere uscente. Bartolomeo Fazio, detto Roby, 64 anni, ex comandante polizia locale. Giuseppe Furfaro, detto Pino, 32 anni, avvocato praticante abilitato. Antonella Gerbi, 53 anni, direttore ufficio postale. Roberto Librandi, 45 anni, albergatore e apicoltore. Isabella Parini, 43 anni, property manager, consigliere uscente. Davide Petrini, 53 anni, imprenditore. Giacomo Robello, detto Mino, 43 anni, medico ospedaliero. Marta Sartoris, 25 anni, neolaureata in amministrazione e politiche pubbliche. Stefania Vallerga ,32 anni, insegnante.

Nel rispetto delle normative anti-covid, all’iniziativa possono partecipare 100 persone. Green Pass obbligatorio.