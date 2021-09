Come scegliere la connessione internet ideale - IVG.it

Ormai avere internet a casa è diventata una vera e propria esigenza. Una connessione stabile, infatti, è fondamentale per tutti coloro che lavorano in smart working oppure per chi segue le lezioni online, e non solo. Anche se si ha intenzione di utilizzare una smart tv (o altri dispositivi mobile) a casa, è importante avere una connessione veloce. In parole povere, oggi è praticamente impossibile rinunciare ad una connessione internet domestica.

Come scegliere la miglior connessione per casa

Se si ha intenzione di istallare internet casa è fondamentale saper scegliere tra le varie opzioni presenti sul mercato. Per non commettere errori è consigliabile prendere in considerazione non solo le proprie esigenze ma anche tutti gli altri fattori che possono incidere sulla connessione, come ad esempio la zona dove è ubicata la casa. In breve, se la casa si trova in una zona non proprio centrale e dove non c’è una buona copertura, è possibile optare per internet satellitare. Si tratta di una modalità di connessione leggermente più costosa rispetto a quelle tradizionali ma permette di navigare senza difficoltà, anche nelle zone più isolate. Il motivo? Tale connessione non si basa sui cavi ma funziona direttamente con la tecnologia satellitare.

Connessione ADSL

Una delle connessioni maggiormente conosciute ed utilizzate è sicuramente la connessione tramite ADSL. Si tratta di una tecnologia basata sul cosiddetto doppino di rame il quale collega l’utente alla centrale telefonica di riferimento. Inoltre, per chi non lo sapesse, non necessita di alcuna infrastruttura per poter funzionare, essa, infatti, sfrutta quelle già esistenti per la linea telefonica.

Connessione in Fibra

Diversa dalla ADSL è la connessione con la fibra ottica, essa, infatti, trasmette i dati mediante dei particolari filamenti di vetro, riposti in una apposita protezione, attraverso cui passa un segnale luminoso. In poche parole, si tratta di una tecnologia che, diversamente dalla connessione ADSL, necessita di una sua infrastruttura. Con il passare degli anni sta diventando una modalità di connessione particolarmente diffusa anche in Italia, il motivo? Essa è molto veloce e stabile. Non tutti sanno però che è possibile distinguere ben quattro diversi tipi di fibra: FTTH (i cavi arrivano direttamente all’interno dell’abitazione), FTTC (il collegamento si ferma ad una cabina esterna presente nei pressi della casa), FTTB (la fibra arriva fino alla base dell’edificio), FTTN (qui un lungo tratto del percorso resta in rame, i cavi in fibra arrivano solamente fino allo Stadio di linea della rete telefonica). Ovviamente tutte queste tipologie sono differenziate dalla velocità di connessione alla banda larga.

Differenze tra Fibra e ADSL

Come è facile intuire, la differenza più importante tra queste due tipologie di connessioni è la velocità di trasmissione dei dati. Il cavo in rame, infatti, riesce a garantire una velocità massima di 20 mega, viceversa, la fibra ottica può arrivare addirittura fino ad 1 giga in download. Inoltre, è bene sottolineare che la connessione con i cavi in fibra risulta essere molto più stabile ed affidabile, tuttavia, è una connessione che non è disponibile in tutte le zone della penisola. In alcune aree, infatti, non è ancora disponibile.