Code in A10, un lettore: "Tra Albenga e Andora ogni giorno situazione tragica" - IVG.it

Albenga. Sono quelle che si vedono nel video le condizioni in cui si viaggia in autostrada da Albenga verso Andora. È veramente vergognoso che tutti i giorni (e anche oggi che è sabato) si debba assistere a questa tragica situazione.

A me non viene in tasca nulla abito a Villanova e più che guardare da casa mia altro non faccio, ma mi dispiace davvero tanto pensare ai trasportatori, turisti, pendolari che ogni santo giorno devono affrontare tutto questo, per non pensare a chi avesse un’urgenza e dovesse andare a Imperia…

È possibile che possano fare ciò che vogliono in questa benedetta regione fregandosene di tutto e tutti? Non hanno neanche il coraggio di abbassare il pedaggio….nessuno riesce a fare nulla…niente…perché sanno che comunque è l’unica strada. Mi spiace vedere tutto ciò.

