Cluster Santa Corona, tre infermieri positivi dopo la festa: ecco l'esito dei tamponi - IVG.it

Pietra Ligure. Sale a quota 3 il numero di positivi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E’ il risultato dei tamponi a cui sono stati sottoposti 51 inferieri (derivanti anche dall’attività di tracciamento dei colleghi) e solo 3 (compresi i 2 risultati positivi per primi) sono risultati contagiati dal Covid.

Due dipendenti (vaccinati) del nosocomio pietrese – secondo alcune voci dopo una festa per un pensionamento – sono risultati positivi al Coronavirus. Dalla positività del primo tampone è iniziata l’attività di tracciamento dei contatti per verificare l’eventuale presenza di un cluster. “Tre positività su 51 persone testate – spiegano da Asl2 – è in media con la copertura garantita dal vaccino”.

E’ previsto un altro tampone la prossima settimana, per rispettare i 14 giorni. In attesa del risultato del secondo tampone, come è successo per il primo, i dipendenti vaccinati e muniti di dispositivi di protezione individuale hanno prestato servizio seguendo i normali turni finché non viene riscontrata la positività lavorare come previsto dalle linee guida (disposizioni del ministero della salute del 11/08/2021).