Ciclismo: domenica l'appuntamento con la Granfondo Alpi Liguri - IVG.it

Carcare. Il Trofeo Loabikers sta per ripartire con la quarta prova: la Granfondo Alpi Liguri, che prenderà il via domenica 12 settembre alle ore 10,30 dalla cittadina della Val Bormida.

Un ritorno nell’entroterra savonese, che riporta a Carcare il mondo delle granfondo. Il popolo dei ciclisti che vogliono confrontarsi su percorsi impegnativi per puntare ad una posizione agonistica, ma anche di coloro che vogliono godersi il panorama senza l’ansia del risultato.

Chi vorrà passare un fine settimana a Carcare troverà la segreteria aperta già dalle ore 9 di domani, sabato 11 settembre; chi invece arriverà domenica mattina, potrà dirigersi in segreteria già dalle 7,30.

L’apertura delle griglie è fissata per le ore 9,30, mentre alle 10,30 in punto verrà data la partenza.

Gli organizzatori ricordano che, sebbene non sia necessario il Green Pass per partecipare alla manifestazione, saranno invece validi i protocolli anti-Covid. Andranno quindi rispettate le varie zone (bianca, gialla e verde), così come la mascherina andrà indossata dove indicato ed evitati gli assembramenti mantenendo il distanziamento interpersonale.