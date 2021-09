Champions League: la Rari Nantes batte di misura il Terrassa e si porta al comando del girone - IVG.it

Savona. Si giocata oggi, nella piscina “Zanelli” di Savona la quarta giornata del concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Champions League.

La Rari Nantes Savona ha vinto con gli spagnoli del CN Terrassa per 13 a 12, una partita tiratissima giocata con il cuore. Un successo che vale il primo posto nel raggruppamento, nel quale, tuttavia, sono già certi i nomi delle quattro squadre qualificate.

Spagnoli avanti dopo 1’10” con Gutierrez Santiago, poi 6-3 a metà del secondo tempo e 8-5 ad inizio del terzo. I liguri, però, rimangono sempre in partita e nella seconda metà danno il meglio di loro. Iocchi Gratta firma il 9-9, Fondelli il 10-10 e Caldieri l’11-11 negli utlimi due minuti e mezzo del terzo periodo (due dei tre gol sfruttando l’uomo in più). L’ultimo tempo è decisivo: non passa un minuto che il Terrassa perde Gutierrez per limite di falli, Vuskovic realizza il gol del vantaggio azzurro al minuto 25’16”, Barroso Macarro pareggia a 1’47 da giocare ma 18 secondi dopo nel Terrassa esce per limite di falli anche Alarcon. Time out e assalto finale del Savona: lo schema riesce e Iocchi Gratta fa 13-12. L’ultimo minuto Savona alza il muro.

Commenta l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Giochiamo ancora male, ma il carattere e l’orgoglio dimostrati, specie nel finale dell’incontro, sono stati eccezionali”.

Negli altri incontri odierni, successo del Vitoria Guimaraes sul Varsavia per 17-13 e pareggio 11-11 tra Montpellier e Primorac.

La classifica: RN Savona 9, Montpellier Water Polo 8, CN Terrassa 7, Primorac Kotor 7, Vitoria Guimaraes 3, AZS UW WP Warsaw 0

A seguito dell’allerta arancione il programma di domani mattina della quinta ed ultima giornata di gara, prevista per domani, potrebbe subire variazioni. Al momento, è il seguente:

9.00 AZS UW WP Warsaw-Montpellier Water Polo

11.00 Vitoria Guimaraes-CN Terrassa

13.00 RN Savona-Primorac Kotor