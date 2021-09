Ceriale, Biolzi: "L'arbitro ha un filino inciso, ma ci abbiam messo del nostro" - IVG.it

Ceriale. Sconfitta Incontro in parità fino all’ora di gioco. Poi, il Ceriale capitola contro la Voltrese, che si impone per 3 a 1.

I genovesi sono andati avanti con Garbini al sedicesimo, pareggio del Ceriale con Fantoni sette minuti dopo. Nella ripresa, la Voltrese è andata a segno con G.Cecon al sessantaduesimo e con Incerti al minuto settantuno. Seconda sconfitta dunque in altrettanti match, dopo il 2 a 0 all’esordio patito per mano della Praese.

Mister Andrea Biolzi, in compagnia della figlia per l’occasione, commenta la sconfitta non nascondendo le colpe dei suoi ma senza risparmiare una “tirata d’orecchie” al direttore di gara.