Ceriale: al via i lavori sulla passeggiata e restyling dell’ex cantiere Patrone - IVG.it

Ceriale. Partiranno il prossimo 12 ottobre i lavori di recupero dell’ultimo tratto di passeggiata a levante di rio San Rocco a Ceriale, non ancora restaurato in questi anni.

Si tratta del quarto intervento su lungomare Diaz, che comprende tutto il litorale tra rio Fontana e rio San Rocco.

Complessivamente verranno riqualificati circa 140 metri di passeggiata con un investimento dell’amministrazione cerialese pari a 450mila euro. I lavori rientrano nell’ambito del piano di opere pubbliche avviato dal Comune.

“Le caratteristiche architettoniche riprenderanno quelle già viste nei lotti precedenti, con la pavimentazione in pietra giallo d’Istria e cordoli in grigio d’oriente, oltre ad inserti che ricorderanno i famosi fossili caratteristici della riserva naturale del Torsero nella frazione di Peagna” sottolinea il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

“Il tratto in questione ha però un elemento distintivo rispetto ai precedenti interventi. Di concerto con la Soprintendenza, infatti, che ben ha accolto la proposta dell’amministrazione, un breve tratto di passeggiata verrà ristrutturato mantenendo la memoria delle forme e i materiali al momento esistenti”.

“Si tratta di un piccolo intervento che servirà a ricordare quali erano le caratteristiche precedenti alla ristrutturazione che a breve prenderà il via” spiega ancora Giordano.

Stando alla gara di appalto la durata prevista dei lavori per il quarto lotto della passeggiata cerialese sarà di cinque mesi.

Inoltre, a breve, è in programma un altro intervento, atteso dalla cittadinanza cerialese e fortemente voluto dall’amministrazione comunale: il completamento della riqualificazione riguardante le aree dell’ex cantiere navale Patrone, con l’amministrazione comunale che ha stanziato altri 250 mila euro.

“Quello del nuovo lotto della passeggiata, così come l’intervento sulle aree dell’ex stabilimento nautico, sono opere complementari di un complessivo progetto di restyling, in quanto limitrofe rispetto alla fruizione dello stesso tratto di litorale cerialese: “Si prevede l’ampliamento della pavimentazione esistente, l’estensione delle aree giochi, con l’inserimento di alcune tende ombreggianti, nonché il rifacimento del piccolo parco che si trova di fronte a piazza Marconi” aggiunge il vice sindaco e assessore di Ceriale.

“Anche in questo caso, come per altri interventi effettuati sul territorio cerialese, potremo finalmente restituire alla comunità locale e ai turisti una zona di lungomare completamente restaurata e rinnovata, con nuovi servizi e spazi, a disposizione di tutti”.

“Un ringraziamento all’architetto Diego Rubagotti e al settore Lavori Pubblici del Comune di Ceriale che hanno seguito l’iter procedurale su entrambe le opere in cantiere, che saranno avviate in questo autunno 2021” conclude Giordano.