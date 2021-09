Celle Ligure: via al consolidamento delle case sul Santa Brigida, ma c’è tempo per il semaforo - IVG.it

Celle Ligure. Inizieranno lunedì mattina le operazioni di consolidamento delle case che avrebbero avuto danni dal cantiere per l’ampliamento del rio Santa Brigida a Celle Ligure.

Si procederà con “iniezioni” di malta cementizia nel sottosuolo tra le abitazioni del centro storico e l’Aurelia per rinforzare il loro basamento. Un’operazione che dovrebbe durare una decina di giorni, dopodiché si aspetterà circa un mese per fare in modo che si solidifichi la sostanza impiegata per rendere più sicuri i palazzi.

Ancora presto per parlare del ritorno del “famigerato” impianto semaforico che sarà nuovamente installato per consentire i lavori di ampliamento del sottostante rio, sospesi in seguito ai danni che il cantiere avrebbe provocato ad alcuni edifici del centro storico.

Il semaforo, con molta probabilitá, tornerà in funzione ai primi di ottobre.