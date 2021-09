Celle Ligure di nuovo nel caos: questa volta la “colpa” è della fibra - IVG.it

Celle Ligure. Chi imbocca il paese, in entrata o in uscita, si chiede due cose: “Hanno nuovamente installato il semaforo?” o “ C’è stato un incidente?”. Non è così, nè in uno, né nell’altro caso. Questa volta è un cantiere per la sistemazione della fibra ottica. E in paese si conta il secondo giorno di “passione”.

Clacson e motori in coda. La zona è sempre quella: un po’ più in là, ma vicina al tratto di Aurelia interessato dal cantiere per l’ampliamento del sottostante rio Santa Brigida. I movieri regolamentano la viabilità perfettamente, ma ciò non basta a scongiurare i minuti in coda e il traffico che torna a senso unico alternato. La coda, dal centro, ha raggiunto il bivio con la strada che conduce a Pecorile.

Cellesi e non, avevano voluto cancellare il ricordo del semaforo del cantiere, ma non è stato così. Primo perché, i lavori di consolidamento delle case che avrebbero subito danni dalle opere di ampliamento del corso d’acqua, devono ancora terminare e dopo si attiverà nuovamente il semaforo per concludere le operazioni sotterranee, secondo perché in questi giorni, luce verde o rossa assente, le code ci sono, eccome. Anche se per un altro motivo.