Carcarese, Concas festeggia la doppietta: "Contentissimo, era uno dei miei obiettivi" - IVG.it

Altare. Ieri allo stadio Fornaciari è andata in scena uno dei match validi per la seconda giornata della Coppa Liguria di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Altarese e Carcarese, due formazioni agguerrite le quali hanno dato vita ad una gara ricca di gol e spettacolo. Alla fine dunque sono stati gli ospiti a riuscire ad imporsi, questo con il netto punteggio di 3-0.

È arrivata una batosta quindi dopo l’esordio vincente per i ragazzi di mister Molinaro. Risultato entusiasmante sul fronte opposto invece per gli interpreti guidati da Loris Chiarlone, tecnico il quale non ha esitato ad affidare le chiavi del proprio attacco al giovane Michael Concas, promettente capitano della Juniores e giocatore lo scorso anno impiegato con la squadra di mister Siri in Seconda Categoria.

Al termine del match non poteva quindi mancare un commento di quest’ultimo, puntualmente arrivato: “Sono contentissimo, gioco qui fin da quando ero bambino ed arrivare in prima squadra era certamente uno dei miei obiettivi. Sono felice ovviamente anche e soprattutto per la vittoria ottenuta quest’oggi.”

Successivamente il giovane attaccante ha anche svelato la propria disamina della sfida, una partita che ha visto la Carcarese partire immediatamente con il giusto piglio vincendo inoltre tutti i duelli sulle seconde palle. Infine il giovane classe 2001 non ha potuto negare un pizzico di rammarico per il non essere riuscito a portare il pallone a casa, eventualità non verificatasi a causa dell’aver colpito il palo: “Ho avuto un po’ di sfortuna, però mi accontento così.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Michael Concas, capitano della Juniores della Carcarese pronto adesso a mettere in difficoltà mister Chiarlone in vista delle prossime sfide nel momento in cui dovrà stilare la lista dell’undici titolare.

Clicca qui per la cronaca della partita.