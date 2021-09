Carcare in lutto per la morte di Suor Vincenza, storica educatrice dell'ex asilo Mallarini - IVG.it

Carcare. Si è spenta questa notte all’età di 95 anni Suor Vincenza Magistrali, una figura che molti carcaresi portano nel cuore per aver cresciuto centinaia di bambini tra le mura dell’ex asilo Mallarini.

La monaca, dell’ordine delle Figlie della Carità, era ospite di una Residenza protetta per religiose a Grugliasco dal 2009, quando dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria dall’ex sindaco Franco Bologna aveva lasciato Carcare per un meritatissimo riposo. La scuola dell’infanzia di piazza Caravadossi avrebbe poi chiuso definitivamente i battenti un paio di anni dopo per le difficoltà gestionali e la carenza di iscritti.

Suor Vincenza, insieme a Suor Cecilia, è stata per trentasette anni il punto di riferimento di generazioni di carcaresi, che affidavano alle sue cure i più piccoli. Non solo per il periodo scolastico, ma anche per le attività estive e i campi solari. Tutti la ricordano, infatti, alla guida di un pulmino quando, nella bella stagione, portava i bimbi ai campi solari e li riaccompagnava a casa con uno spirito organizzativo e concreto degno di nota.

Una notizia che rattrista tutta la comunità, e che fa rivivere ai carcaresi una lunga e nostalgica pagina della storia del paese, quando cioè nell’edificio che fino al diciannovesimo secolo era un castello del marchese Del Carretto venne istituito un asilo che funzionò per ben 125 anni ed educò migliaia di bambini.