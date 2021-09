"Candidati sul ring", a Savona il 27 settembre il confronto di IVG tra i candidati sindaco - IVG.it

Savona. Un confronto serrato, di quelli “tesi” e impegnativi. Un dibattito di un’ora e mezza che metta alla prova competenze, idee, carisma, resistenza alla pressione. I protagonisti saranno Luca Aschei (Andare Oltre), Manuel Meles (M5S), Marco Russo (centrosinistra), Angelo Schirru (centrodestra) e Francesco Versace (Savona Popolare): saranno infatti i cinque candidati sindaco a “scontrarsi sul ring” nel confronto organizzato da IVG in vista delle prossime elezioni amministrative di Savona.

L’appuntamento è per lunedì 27 settembre alle 21, in diretta sul nostro sito e sulla pagina Facebook. Una serata che sarà per i savonesi l’occasione di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto a ottobre. Un vero e proprio “faccia a faccia”: complice anche la pandemia e le restrizioni legate al Covid-19, infatti, il tradizionale dibattito di IVG “cambia pelle”, trasloca online e si trasforma in una formula innovativa.

Quest’anno, infatti, abbiamo preferito evitare il classico evento dal vivo. Non solo e non tanto per ragioni organizzative, quanto perché con le capienze contingentate sarebbe stato impossibile garantire ai savonesi di poter seguire il dibattito. Ogni candidato schiera decine di sostenitori, i quali hanno a loro volta amici, parenti e fan: il dibattito, insomma, sarebbe “andato in scena” a solo uso e consumo delle claque. Mentre il nostro obiettivo è, da sempre, quello di spostare voti, fare la differenza, fornire davvero al cittadino uno strumento per capire se il “suo” sindaco è davvero abile e preparato come gli appare.

E allora, si cambia. D’altronde a noi piace cambiare, sperimentare, rinnovarci sempre. I dettagli verranno svelati nei prossimi giorni: per ora vi diciamo solo che il confronto si svolgerà in una stanza chiusa, alla quale avranno accesso esclusivamente i 5 candidati e i giornalisti di IVG. E muterà di conseguenza per adattarsi al media scelto, ossia la diretta streaming: l’unico che, in questo periodo, ci permette davvero di dare accesso al confronto a tutti i savonesi.

Rimarranno ovviamente le domande da parte della redazione, tra cui le ormai abituali “picconate” volte a mettere in difficoltà i candidati. Non mancheranno neppure le novità inserite da IVG nei dibatti degli ultimi anni e non ancora presenti nella formula con cui si svolse il dibattito del 2016 al Chiabrera. Mentre, rispetto al passato, aumenteranno sia l’interazione tra i candidati sia quella con i cittadini che seguiranno la diretta. Come, ve lo sveleremo più avanti.

L’obiettivo, ancor più che in passato, sarà portare i candidati da voi, metterli a vostra disposizione e permettervi di capire quale tra loro rispecchia maggiormente le vostre idee o le vostre aspirazioni per Savona. Appuntamento al 27, dunque, con un appuntamento che darà il via al “rush finale” dell’ultima settimana, quella decisiva.