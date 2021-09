Canarie: verso la Liguria la nube di gas e polveri prodotta dal vulcano - IVG.it

Liguria. Scatta l’allarme anche nel nostro paese a seguito dello spostamento verso oriente dell’enorme nube contenente polveri e gas fuoriusciti dal ventre della terra dopo le immagini arrivate dalle Canarie della potente eruzione vulcanica dell’isola di La Palma iniziato lo scorso 19 settembre.

Da questa mattina, infatti, il vento sta facendo transitare ad alta quota nei cieli della Liguria il mix di polvere vulcanica mescolata ai gas derivanti l’eruzione tra cui alcuni considerati pericolosi per l’uomo e le piante come il biossido di zolfo, uno dei maggiori inquinanti derivati dalla combustione.

A mappare il transito che in queste ore sta toccando il nostro paese Copernicus, il programma di osservazione dell’Unione europea che monitora le condizioni ambientali del continente: il passaggio dovrebbe essere rapido per quanto riguarda la nostra regione, mentre per Sardegna e Sicilia potrebbero verificarsi qualche criticità in più dovuta alle piogge previste nelle prossime giornate. Il rischio maggiore , infatti, è la “caduta a terra” di polvere e inquinati veicolati dalle precipitazioni, che in queste circostanze potrebbero dare vita a piogge acide che potrebbero mettere a rischio raccolti e coltivazioni.

Per fortuna, però, in questi giorni l’alta pressione tiene lontano dai nostri cieli le perturbazioni, anche se nel fine settimana sono previste piogge e precipitazioni sparse su tutta la regione, cosa che potrebbe trascinare a terra parte del gas ancora sospeso nell’area mediterranea, anche se il picco sarà già passato.

Dopo il passaggio di questa mattina, a terra oggi non si sono verificate particolari criticità legate alla presenza di biossido di zolfo: come confermato dai tecnici di Arpal le condizioni atmosferiche sono tali da rendere il passaggio quasi impercettibile dal punto di vista strumentale. Le centrali della città che rivelano questa sostanza hanno registrato nelle prime ore di questo 29 settembre, vale a dire nel culmine del passaggio della nube su Genova, un leggero aumento della concentrazione, anomalo rispetto alla media standard dell’ora, ma in quantità minime, al limite della sensibilità strumentale: la centralina di corso Firenze, per esempio, tra le 23 di ieri e le 4 di questa mattina ha segnato valori doppi rispetto ad una giornata normale, cioè circa 10 microgrammi su metro cubo, ma largamente al di sotto della soglia di allarme stabilita dalle normative in materia cioè 350 microgrammi su metro cubo su base oraria. Risultati simili anche per la centralina di Lungomare Canepa, dove i valori registrati questa mattina erano praticamente in linea con la media oraria. E comunque inferiori ai momenti di punta del traffico veicolare e portuale.

E poi qualcuno si stesse quindi chiedendo se la leggera foschia che da questa mattina avvolge alcune parti della nostra città dipenda da questo passaggio, la risposta è no: il mix di gas e polvere di origine vulcanica sta viaggiando negli strati più alti della atmosfera, mentre questa la foschia che vediamo arriva dalle vallate alle spalle della città, che dopo la pioggia del fine settimana si stanno “asciugando” sotto un sole ancora estivo.

Pericolo scampato? Presto per dirlo. Questa notte la lava del vulcano di La Palma, dopo un lento ma inarrestabile incedere è arrivata al mare, e lì l’incontro tra la lava, roccia fusa a più di mille gradi di temperatura, e l’acqua di mare, che si aggira intorno ai 20-25 gradi, è fonte di preoccupazione a causa della produzione di gas tossici e particelle nocive che potrebbe causare una nuova nube pronta a mettersi in viaggio vero il Mediterraneo.