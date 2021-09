Campionati Italiani Master: oro per Roberto Fazio, argento per Laila Hero - IVG.it

Savona. Ottimi risultati per l’atletica leggera giungono da Rieti, sede di svolgimento dei Campionati Italiani Master.

I due portacolori Arcobaleno presenti in questa occasione hanno realizzato ottime performances e torneranno a casa con medaglie preziose.

Roberto Fazio (per tutti ormai “Freccia”) è tornato in pedana nel giavellotto ad una settimana dall’esordio stagionale e si è subito portato in testa alla gara con un lancio di 43,01 metri, una misura troppo ostica per gli avversari.

Vittoria e maglia di campione italiano nella categoria M50 per la soddisfazione condivisa dai supporters (il tecnico Roberto Polo ed il team manager Simone Tarigo).

Doppio impegno per la fondista Laila Hero. La gara che porta al risultato di classifica migliore sono i 5.000 metri: 19’37″58 all’arrivo, ma soprattutto uno splendido piazzamento in seconda posizione, per una grande medaglia d’argento.

Laila si è poi cimentata sui 1.500 metri, chiudendo in quinta posizione con un crono importante: 4’59″54, a soli 4 decimi dal record ligure di categoria F40. Complimenti quindi anche a questa indomita fondista ed al coach Giorgio Fazio.

Laila Hero sul podio