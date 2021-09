Campionati Italiani, l’Atletica Varazze vola nel segno di Flavio Bertuzzo - IVG.it

Varazze. Un atleta inesauribile nel segno della continuità. Sono facilmente leggibili in questa maniera le prestazioni di Flavio Bertuzzo, talentuoso tesserato dell’Atletica Varazze riuscito ancora una volta a stupire.

Negli ultimi due weekend infatti il veterano millesimese si è reso protagonista partecipando a quattro Campionati Italiani (Csi, Master, Aics, Uisp), competizioni nelle quali si è affermato vincendo in totale il numero monstre di sei titoli italiani, tra i quali due argenti e tre bronzi su 14 gare disputate.

In conclusione sarebbe impossibile non menzionare gli altri risultati ottenuti in questa straordinaria stagione da Flavio Bertuzzo, dopo 50 anni di atletica riuscito per la prima volta a vincere complessivamente 10 titoli italiani tra indoor e all’aperto, di cui 4 argenti e 3 bronzi, un bottino mai raggiunto prima in carriera in un solo anno.