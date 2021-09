Campagna di sensibilizzazione ambientale, avviato lo svuotamento delle bottiglie portacenere di Assonautica - IVG.it

Albisola Superiore. La stagione balneare sta giungendo al termine e così gli stalli, posizionati sulle spiagge libere di Albisola Superiore per la gestione degli spazi in questa seconda estate di convivenza con il Covid-19, saranno presto rimossi. “Era necessario spostare le bottiglie-portacenere che Assonautica Provinciale di Savona vi aveva posizionato con l’intento di contrastare l’abbandono dei mozziconi in spiaggia” fanno sapere dall’associazione.

Due soci volontari di Assonautica si sono così attivati per lo svuotamento delle bottiglie e per il loro riposizionamento lungo le staccionate che separano le spiagge libere dagli stabilimenti balneari confinanti. Questa operazione ha dato la possibilità di verificare pregi e difetti di questi portacenere artigianali.

“E’ stato rilevato che all’interno delle bottiglie non sono stati inseriti solo mozziconi ma anche altri rifiuti: tappi di vario genere, cannucce, bastoncini del caffè, plastica di caramelle, fazzoletti di carta, coriandoli di plastica, molti chewingum e un accendino – fanno notare da Assonautica -. Probabilmente, avendo usato bottiglie con l’imboccatura grande, sono state viste come una sorta di cestino per rifiuti”.

“Positivo è stato senz’altro l’utilizzo – riprendono dall’associazione -: complessivamente nelle cinque spiagge libere di Albisola Superiore sono stati raccolti dalle bottiglie-portacenere circa 3700 mozziconi. Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto considerando che nella ‘spiaggia dei gradoni’ le bottiglie erano già state svuotate dal personale del chiosco La Cupola”.

In questa stagione estiva infatti Assonautica si è impegnata nella campagna di sensibilizzazione contro i mozziconi a terra nei comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina. “Sono state installate molte bottiglie-portacenere, sono state effettuate quattro giornate (In spiaggia senza filtri) con raccolta di mozziconi ed altri rifiuti sulle spiagge libere, sono stati distribuiti ai bagnanti portacenere tascabili e materiale informativo sul progetto.

“I risultati sono stati considerevoli, ma non bisogna fermarsi – continuano dall’associazione -. Un ringraziamento va ai Bagni Ondina, Bagni Moby Dick, Bagni Lido Azzurro, Bagni Ultima Spiaggia e all’Associazione Pescatori Dilettanti. Hanno permesso di appendere le bottiglie portacenere alle loro staccionate, dimostrando di avere a cuore la tutela dell’ambiente e soprattutto la tutela del mare. Un ringraziamento particolare va ai due soci di Assonautica che si sono impegnati volontariamente in questa operazione di fine stagione”.

Prossimamente verranno svuotate le bottiglie-portacenere posizionate sulle spiagge libere di Albissola Marina.