Camion pubblicitario di Russo sul parcheggio dei disabili, Schirru: "Predica bene e razzola male" - IVG.it

Savona. “Altro che campagna elettorale fatta in vespa. Altro che rispetto dell’ambiente e dei diritti degli altri. Altro che città inclusiva. Ecco il camion pubblicitario di Marco Russo parcheggiato nei posti riservati ai disabili, proprio oggi, a Savona”.

Angelo Schirru, candidato sindaco per il centrodestra a Savona, attacca così il suo principale competitor Marco Russo (candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra).

“La segnaletica non lascia spazio a dubbi – si legge nel post pubblicato da Schirru -. Quando dalle parole si passa ai fatti, per le sinistre iniziano sempre i problemi. Noi seguiamo un’altra strada, per il bene di Savona e dei savonesi tutti, che meritano rispetto”.