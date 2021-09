Camion che trasporta elica si ribalta: chiusa al traffico la Sp12 - IVG.it

Cairo Montenotte. Incidente nella tarda mattinata odierna e la Sp 12 risulta attualmente chiusa al traffico per la presenza di un componente di una pala eolica che occupa quasi l’intera sede stradale.

Si tratta di una delle eliche che si trovava su un camion adibito al trasporto. Il mezzo pesante si stava dirigendo nella frazione di Montenotte, dove è in allestimento il nuovo parco eolico quando, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo si è ribaltato e il componente è finito sulla strada.

Potrebbe essere stata la contropendenza della strada, unita al vento, la causa del sinistro stradale.

Quel che è certo, è che al momento la Sp12 è stata chiusa al traffico, sia per l’impossibilità di passare sia per consentire la rimozione dell’elica lunga ben 70 metri, la prima trasportata per la realizzazione del parco eolico.

Sul posto prosegue a pieno ritmo l’azione di rimozione dell’elica e del mezzo pesante, con la relativa messa in sicurezza del tratto viario.

guarda tutte le foto 13



Camion che trasporta elica si ribalta: chiusa al traffico la Sp12

Ad ora difficile ipotizzare sui tempi di riapertura della strada provinciale, forse già in serata la situazione potrebbe tornare alla normalità, tuttavia per forme e modalità dell’incidente e per l’intervento in atto le tempistiche potrebbero anche allungarsi.