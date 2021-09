Cambio al vertice del comando militare dell'esercito in Liguria: il colonnello Edmondo Dotoli subentra a Gianfranco Giuseppe Francescon - IVG.it

Liguria. Nel corso di una sobria cerimonia militare, svolta presso la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, alla presenza delle massime Autorità del territorio e presieduta dal Generale di Divisione Massimo Biagini, Vice Comandante delle Truppe Alpine per il Territorio, il Colonnello Gianfranco Giuseppe Francescon ha ceduto il comando al pari grado Edmondo Dotoli, proveniente da Comando NATO di Solbiate Olona.

Ai suoi collaboratori, presenti nel rispetto della vigente normativa in materia contenimento della pandemia, il Comandante cedente ha rivolto parole di ringraziamento per la professionalità e l’efficienza dimostrate in tutti gli impegni istituzionali che hanno coinvolto gli uomini e le donne del Comando Militare dell’Esercito “Liguria” durante i suoi quasi 7 anni di comando.

Nella sua allocuzione, il Colonnello Francescon ha sottolineato anche l’eccezionale rapporto di collaborazione creatosi con tutte le Istituzioni locali ad ogni livello, emersa in particolare durante importanti attività operative che hanno visto l’Esercito in prima linea a favore dei cittadini del territorio ligure. Tra queste la demolizione dell’ultimo troncone del Ponte Morandi avvenuta nel marzo del 2019, l’intervento per il ripristino d’emergenza della viabilità su Portofino e l’impegno quotidiano dei militari impiegati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” a Genova e a Ventimiglia.

Nel corso del suo intervento, il Vice Comandante delle Truppe Alpine per il Territorio, rivolgendosi al Colonnello Francescon ed al personale tutto, ha espresso la sua gratitudine e la profonda stima per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti augurando buon lavoro al subentrante.

Il curriculum vitae del nuovo comandante

Il Colonnello Edmondo DOTOLI è nato a San Severo (FG) nel 1969. Ha frequentato, il 169° Corso ”ORGOGLIO” dell’Accademia Militare di Modena. Il 1 agosto 1992 al termine del periodo di specializzazione presso la scuola di Artiglieria di Bracciano è stato assegnato all’8° Rgt. Artiglieria semovente “Pasubio” in Banne (TS), dove ha ricoperto l’incarico di sottocomandante e successivamente comandante di batteria obici. A seguito della ridislocazione del Reparto nella sede di Udine il 2 novembre 1995 è stato assegnato al 132° Rgt. a. corazzata “Ariete” in Maniago (PN). In tale periodo, ha ricoperto gli incarichi di Cte di btr. Obici, di Cte della BCSR e di Ufficiale add. al tiro/NBC presso l’uff. OATIO e U. add. TRAMAT presso l’U. logistico, partecipando a tutte le attività addestrative ed operative del Reggimento, sia su territorio nazionale come all’estero. Inoltre ha preso parte per cinque turni all’Operazione “Vespri Siciliani” sempre in qualità di comandante di unità.

Nell’agosto del 2000, una volta frequentato il 126° Corso di SM presso la Scuola di Guerra in CIVITAVECCHIA, è stato reimpiegato presso il cdo. B. a. c/a in PADOVA. Nel mese di ottobre 2001 viene trasferito presso l’Ufficio Ricerca e Sviluppo del IV Reparto dello STATO MAGGIORE DIFESA dove in qualità di ufficiale addetto si è occupato dello sviluppo di numerosi programmi inerenti nuove acquisizioni da parte della difesa e in particolare del settore della ricerca tecnologica. Nel 2004, a seguito di specifica ricerca di personale, è stato reimpiegato presso il NATO Multinational CIMIC Group in MOTTA DI LIVENZA (TV) con l’incarico CJ9 CIMIC Liaison Officer con la “dimensione civile” (IO,GO,NGO). Successivamente alla frequenza del corso Superiore di Stato Maggiore Interforze è stato assegnato presso l’Ufficio Pianificazione Generale del III Reparto dello STATO MAGGIORE DIFESA con l’incarico di uff. add. presso la sezione NATO e UE dove ha curato tra l’altro, nell’ambito del NATO Defence Review, la predisposizione della pianificazione dello strumento capacitivo nazionale offerto all’Alleanza.

Nel 2010 ha assunto il comando del I° gruppo MLRS del 5° Reggimento art. lanciarazzi SUPERGA in Portogruaro (VE). Nel dicembre 2011 è stato trasferito presso il CENTRO INNOVAZIONE DIFESA inquadrato nel III Reparto di SMD nell’ufficio sviluppo concetti in qualità di capo sezione CONCETTI GENERALI. Successivamente nel 2012 sempre nell’ambito del III Rep. di SMD è ritornato all’ufficio Pianificazione Generale con l’incarico di capo sezione superiorità d’ingaggio occupandosi principalmente dello sviluppo della dimensione capacitiva dello strumento militare.

Ha conseguito nel 1996 la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna, superando nello stesso anno l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere. E’ laureato inoltre in Scienze Politiche (indirizzo internazionale), Scienze Strategiche ed ha frequentato diversi corsi che hanno completato la sua formazione professionale a livello universitario tra cui il master in studi internazionali e strategico militari presso l’università di Milano e la LUISS di Roma. Tra i vari corsi militari effettuati si evidenziano il corso Cooperazione Civile Militare presso il Centro Alti Studi della Difesa e in ambito NATO il Basic and Operational CIMIC Courses ed il CIMIC Operational Liaison Course presso la NATO School di OBERAMMERGAU .

Il 10 settembre 2014 ha assunto il comando del reggimento MLRS in Portogruaro (VE) fino al 09 novembre 2017 quale 84° Comandante del 5° rgt a. ter. (lrz) “SUPERGA”. Nei tre anni di comando dell’unica unità MLRS dello strumento militare terrestre ha condotto e finalizzato le attività di predisposizione e validazione a fuoco della rinnovata piattaforma MLRS-I capace ora di ingaggiare target fino a 100 km con munizionamento guidato di precisione aderente ai nuovi scenari operativi. In questa veste ha altresì partecipato alle esercitazioni EAGLE JOKER e TRIDENT JAGUAR a supporto di NRDC-ITA. Trasferito al Comando di Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Solbiate Olona (VA) il 18 dicembre 2017 ha assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata di Supporto al (HQ) del NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS. Ha ricoperto infine dal 16/11/2020 la carica di VICE COMANDANTE della BRIGATA.

Il Col. DOTOLI ha partecipato all’Operazione “Constant Forge” in Bosnia nel 1998 e Operazione “Joint Forge” in Sarajevo (BiH) nel 2000. E’ decorato con la medaglia mauriziana, medaglia d’argento al merito di lungo comando, croce d’oro anzianità di servizio, Croce Commemorativa per la salvaguardia delle libere istituzioni ed il mantenimento dell’ordine pubblico, Croce Commemorativa per operazioni di pace, Medaglia Commemorativa NATO Bosnia Herzegovina.