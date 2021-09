Calciomercato, in Eccellenza arrivano i botti di Albenga e Finale; rispondono Loanesi San Francesco e Quiliano&Valleggia - IVG.it

Albenga/Finale/Loano/Quiliano. È questo l’accostamento di città proposto dall’ennesima giornata estiva di calciomercato dilettantistico, un mondo tutto da scoprire non ancora abbandonato nonostante il progressivo inizio di stagione con le varie Coppa Italia. Risultati non entusiasmanti oppure esplicite richieste da parte dei mister hanno effettivamente costretto chi di dovere a piombarsi nuovamente sul mercato, condizione che per esempio ha portato novità in casa Albenga.

I bianconeri hanno infatti ufficializzato di aver perfezionato l’accordo con i gemelli Gabriel (centrocampista) e Thomas (attaccante) Graziani, interpreti classe 2004 già la scorsa stagione in forza alla squadra attualmente allenata da mister Lupo. Nelle scorse settimane era invece stato il Finale a movimentare il mercato locale, questo rendendo noto l’arrivo in giallorosso di Luca Ferrara, giocatore il quale sposerà nuovamente il progetto tecnico del club del presidente Candido Cappa. Esterno di grande qualità e imprevedibilità, Luca, tranne qualche piccola parentesi a Vado, ha sempre giocato per il Finale, questo contribuendo al raggiungimento di obiettivi storici per la società ponentina.

Cambia la categoria ma non smettono di rincorrersi gli annunci nemmeno in Prima e in Seconda (Categoria). Il Quiliano&Valleggia ha infatti ufficializzato l’approdo in biancorossoviola di Andrea Vasoli, portiere classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Albissola il quale ha disputato le ultime due stagioni con le casacche di Ligorna ed Arenzano. Infine, dopo sei anni, tornerà a vestire la maglia della Loanesi San Francesco Lorenzo Ceccarini, estremo difensore classe 1998 che ha indossato anche le maglie di Pietra Ligure, Albenga e Soccer Borghetto.

Ultimi botti dunque, poi toccherà al campo emettere i primi verdetti: i campionati dilettantistici stanno tornando.