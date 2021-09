Vado, Lo Bosco riacciuffa il Derthona con una dedica speciale - IVG.it

Vado Ligure. Sabato alle ore 16:00 allo stadio Chittolina è andato in scena l’agguerrito scontro tra Vado e Derthona, primo atto del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Al termine di una gara davvero spettacolare il campo ha decretato la parità, un 2-2 che ha conferito ai padroni di casa la consapevolezza di potersela giocare davvero contro qualunque avversario.

Come protagonisti del match si sono distinti Capra e Lo Bosco, quest’ultimo capitano e autore della rete del definitivo pareggio che ha permesso di iniziare con il sorriso a tutto l’ambiente. Proprio il numero 9 rossoblu nel post partita ha scelto di intervenire commentando la sua prestazione e quella della sua squadra, esordendo in questa maniera: “La cosa più difficile nel nostro sport è mantenere l’equilibrio. Nel secondo tempo è uscito fuori il nostro carattere, non abbiamo visto nessun fantasma e credo dovremmo ripartire da questa seconda frazione.”

In seguito sono stati ribaditi questi concetti da parte del terminale offensivo, il quale ha sottolineato nuovamente come il Vado abbia avuto la forza di recuperare anche per merito di un migliore schieramento in campo.

Successivamente è poi arrivata un’osservazione sul clima presente nello spogliatoio, un ambiente definito in questa maniera: “L’aria che si respira è positiva. Questa società ci ha messo a disposizione tutto e credo abbia un grande potenziale, noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti.”

Infine l’attaccante rossoblu ha scelto di dedicare la sua marcatura alla moglie, suo punto di riferimento al quale ha voluto rivolgere questo dolce pensiero. È terminata in questa maniera l’intervista a Loreto Lo Bosco, nuovo numero 9 a disposizione di Solari pronto a trascinare i compagni in una stagione che si prospetta come davvero spettacolare.