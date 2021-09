Calcio, Spotornese attiva sul mercato del calcio a 5 - IVG.it

Una nuova realtà, quella della Spotornese. Nati con l’intento di crescere nel corso degli anni, i biancoblu hanno annunciato la formazione di una squadra di calcio a 5, svelandone i componenti.

Ecco il comunicato:

“A pochi giorni dall’annuncio della nascita di una nuova squadra a 5, la Spotornese è lieta di presentare i nuovi volti che andranno ad accorpare la rosa dopo i già citati Pensa e Ottina.

Nella serata di ieri la società ha radunato alla corte di mr. Giammusso il gruppo squadra, dando il via ufficiale alla nuova stagione e agli allenamenti.

La società ci tiene a ringraziare l’amministrazione comunale di Bergeggi e la palestra bergeggina per la disponibilità dimostrata nel concedere per questa fase iniziale della stagione il campo a 5 per gli allenamenti. Un ringraziamento anche al sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, per aver accolto e augurato una buona stagione alla società e ai ragazzi.

A seguire i componenti della rosa con alcune specifiche per ognuno :

Mattia fortunato, difensore esperto classe 91. Cresciuto nel settore giovanile del Savona esordendo anche in prima squadra . Vanta esperienze in eccellenza e promozione nel Finale, Sassello e Veloce.

Davide Orcino, classe 84, portiere albisolese di grande esperienza, vanta trascorsi importanti nell’ambito del Futsal e nel calcio a 11.

Alberto Servetto, cresciuto nel vado. Esperienze col futsal nel Santa Cecilia e con il Celle ligure con il calcio a 11. Leader silenzioso e giocatore molto intelligente.

Gabriele Lilli e Fabio Core, dopo qualche anno si ricompone la coppia d’attacco che tanto bene aveva fatto nel Priamar Liguria Futsal.

Il primo, bomber di razza, dalla struttura fisica imponente. Riferimento importante per il reparto avanzato.

Il secondo, arriva dall’esperienza con la squadra a 11 come Ottina, fiore all’occhiello del mercato della Spotornese calcio a 5, con trascorsi importanti in serie A2, frenato solo da una sfortunata serie di infortuni.

Pier Mattia Ravera, classe 89, Spotornese doc, ex giocatore della spotornese guidata da Massimo Peluffo, con trascorsi nel settore giovanile del Savona e Finale ligure. Giocatore dal baricentro basso, abile nel breve e dotato tecnicamente.

Alan Meli, classe 96, giocatore più giovane della squadra, fermo da qualche anno ,ma considerato un giocatore estroso. Vanta esperienze con la Veloce nella squadra a 11.

Alessio Arbini e Stefano Fazzari.

Il primo, classe 93, finalese e portiere dalle buonissime qualità. Il secondo, giocatore funambolo e molto dinamico Con esperienze recenti nel Calizzano.

Daniele Zunino, classe 95, ex priamar calcio a 5, ritrova i suoi ex compagni di squadra, Lilli e Pensa su tutti”.