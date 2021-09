Pietra sconfitto dal Ventimiglia. Pisano: "La nostra colpa è grande" - IVG.it

Una sconfitta bruciante quella maturata ieri pomeriggio tra le mura amiche per il Pietra Ligure, considerando il buon primo tempo disputato e chiuso in vantaggio per 2-0.

Tuttavia, sbagliare una frazione di gioco può diventare letale in partite dove l’avversario, in questo caso la giovane compagine del Ventimiglia, torna in campo con il coltello fra i denti.

Mister Mario Pisano ha già la soluzione: rivedere la gara e far sparire il Pietra del secondo tempo per il resto della stagione.

In sovrimpressione l’intervista al tecnico andorese.