Calcio, l'Albenga ritrova Fabio Rossi - IVG.it

Se ne parlava ormai da qualche giorno e pochi minuti fa, sul sito ufficiale del sodalizio bianconero, è arrivata l’ufficialità: Fabio Rossi torna all’Albenga.

Un ulteriore rinforzo per mister Lupo che, come arma in più, ha quella di conoscere bene l’ambiente albenganese, avendo giocato cinque stagioni in maglia bianconera.

Di seguito il comunicato del club:

“L’ A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione 2021/22, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Fabio Rossi classe 1987, difensore che può coprire tutti i ruoli.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha poi vestito le maglie di Poggibonsi, Trento, Carpi, Pro Imperia, Vado e lo scorso anno del Pietra Ligure. Torna ad Albenga dove ha giocato 5 stagioni.

A Fabio va il più caloroso bentornato da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società”.