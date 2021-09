Mario Pisano sa ciò che manca ai suoi: "Serve essere più maliziosi" - IVG.it

Questo pomeriggio al “De Vincenzi” di Pietra Ligure, i ragazzi di mister Mario Pisano hanno affrontato la corazzata Albenga, guidata da Alessandro Lupo.

Tanto cuore, da una parte e dall’altra, e ottimi spunti in una partita ricca di emozioni, come l’appassionato domenicale vuole vedere.

Vince l’Albenga per 2-1 ma ai biancoazzurri non si possono che regalare applausi per la prestazione odierna, con ancora qualche assenza da tenere conto.

Ci vuole tempo e lavoro per diventare sempre più maliziosi, come lo sono stati i bianconeri e, probabilmente, proprio questo aspetto manca al Pietra: la maliziosità.

Di questo e tanto altro ha parlato Mario Pisano al termine della gara nella video intervista in sovraimpressione.